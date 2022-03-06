Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и жалость русской армии и пленных.

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"Единственное, на что способны оккупанты – это бомбардировка ракетами мирных украинских городов, в масштабах, сравнимых разве что с жесточайшими операциями Второй мировой войны", – отмечают организаторы архива.

Как сообщалось ранее, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль". Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, согласно которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.

Напомним, для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали специальный сайт.