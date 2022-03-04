На сайте отметили, что 2 года назад Украина стала убежищем для более чем 5000 белорусов, которые выступили против диктатуры в стране.

Важно 70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси

"Однако сегодня белорусские власти направляют свою армию убивать украинцев – тех, кто поддержал вас в сложное время", – написали администраторы сайта.

Белорусов просят не воевать против Украины

Они просят не идти воевать вместе с РФ против Украины. В частности, там обратились к белорусским солдатам, активистам и даже женщинам.

"Мы обращаемся ко всем матерям, женам, дочерям Беларуси – не отпускайте своих мужчин на поле боя. Имперские амбиции не стоят ни капли крови, ни одной жизни. "Сохраните свою семью!".

"Мы обращаемся к солдатам Беларуси – это не ваша война, а заказ уничтожения украинского народа. Перейдя границы Украины с оружием, вы станете причастны к убийствам мирного населения: детей, женщин, пожилых людей. Неужели это то, ради чего вы приносили присягу?"

"Мы обращаемся к активистам Беларуси – выходите на улицы пока не поздно, пока у вашей экономики еще есть шансы выстоять, пока цивилизационный мир не отвернулся от вас".

На сайте также сказали о санкциях, которые уже ввели против Беларуси.

В список санкций OFAC попали два крупные государственные банки: Белорусский банк развития и реконструкции (Белинвестбанк) и банк "Дабрабыт".

В "черном списке" оказались:

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и его руководители Алексей Рымашевский и Александр Вецианевич;

государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника";

ОАО "КБ Радар-Управляющая компания "Холдинг РЛС" (КБ Радар);

ОАО "558 авиаремонтный завод" (558 АРЗ);

ПАО "Интеграл", производитель полупроводников для военных нужд;

частное унитарное предприятие "Минотор-Сервис", производящее бронетехнику;

ООО "Оборонные инициативы";

НПО "ОКБ ТСП", занимающееся выпуском зенитно-ракетных комплексов;

охранная компания "Синезис", связанная с МВД Беларуси, и Александр Шатров – владелец и руководитель компании.

Кроме того, Беларусь ждет такая же изоляция во всех сферах экономики, как и в России. Санкции коснуться прежде всего мирного населения и, к сожалению, история о белорусских "миллионерах" значительно ухудшится.

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