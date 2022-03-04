На сайте отметили, что 2 года назад Украина стала убежищем для более чем 5000 белорусов, которые выступили против диктатуры в стране.
Важно 70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси
"Однако сегодня белорусские власти направляют свою армию убивать украинцев – тех, кто поддержал вас в сложное время", – написали администраторы сайта.
Белорусов просят не воевать против Украины
Они просят не идти воевать вместе с РФ против Украины. В частности, там обратились к белорусским солдатам, активистам и даже женщинам.
- "Мы обращаемся ко всем матерям, женам, дочерям Беларуси – не отпускайте своих мужчин на поле боя. Имперские амбиции не стоят ни капли крови, ни одной жизни. "Сохраните свою семью!".
- "Мы обращаемся к солдатам Беларуси – это не ваша война, а заказ уничтожения украинского народа. Перейдя границы Украины с оружием, вы станете причастны к убийствам мирного населения: детей, женщин, пожилых людей. Неужели это то, ради чего вы приносили присягу?"
- "Мы обращаемся к активистам Беларуси – выходите на улицы пока не поздно, пока у вашей экономики еще есть шансы выстоять, пока цивилизационный мир не отвернулся от вас".
На сайте также сказали о санкциях, которые уже ввели против Беларуси.
В список санкций OFAC попали два крупные государственные банки: Белорусский банк развития и реконструкции (Белинвестбанк) и банк "Дабрабыт".
В "черном списке" оказались:
- Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и его руководители Алексей Рымашевский и Александр Вецианевич;
- государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника";
- ОАО "КБ Радар-Управляющая компания "Холдинг РЛС" (КБ Радар);
- ОАО "558 авиаремонтный завод" (558 АРЗ);
- ПАО "Интеграл", производитель полупроводников для военных нужд;
- частное унитарное предприятие "Минотор-Сервис", производящее бронетехнику;
- ООО "Оборонные инициативы";
- НПО "ОКБ ТСП", занимающееся выпуском зенитно-ракетных комплексов;
- охранная компания "Синезис", связанная с МВД Беларуси, и Александр Шатров – владелец и руководитель компании.
Кроме того, Беларусь ждет такая же изоляция во всех сферах экономики, как и в России. Санкции коснуться прежде всего мирного населения и, к сожалению, история о белорусских "миллионерах" значительно ухудшится.
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