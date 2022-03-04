На сайті наголосили, що 2 роки тому Україна стала притулком для понад 5000 білорусів, які виступити проти диктатури в країні.

Важливо 70 із 480 випущених по Україні ракет за тиждень війни були з Білорусі

"Проте сьогодні білоруська влада скеровує свою армію вбивати українців – тих, хто підтримав вас у складний час", – написали адміністратори сайту.

Білорусів просять не боювати проти України

Вони просять не йти воювати разом з РФ проти України. Зокрема, там звернулися до білоруських солдат, активістів та навіть жінок.

"Ми звертаємось до всіх матерів, дружин, дочок Білорусі - не відпускайте своїх чоловіків на поле бою. Імперські амбіції не варті ні краплі крові, жодного життя. "Збережіть свою сім'ю!".

- не відпускайте своїх чоловіків на поле бою. Імперські амбіції не варті ні краплі крові, жодного життя. "Збережіть свою сім'ю!". "Ми звертаємося до солдатів Білорусі – це не ваша війна, а замовлення знищення українського народу. Перетнувши кордони України зі зброєю, ви станете причетними до вбивств мирного населення: дітей, жінок, літніх людей. Невже це те, заради чого ви складали присягу?"

– це не ваша війна, а замовлення знищення українського народу. Перетнувши кордони України зі зброєю, ви станете причетними до вбивств мирного населення: дітей, жінок, літніх людей. Невже це те, заради чого ви складали присягу?" "Ми звертаємося до активістів Білорусі – виходьте на вулиці поки що не пізно, поки ваша економіка ще має шанси вистояти, поки що цивілізаційний світ не відвернувся від вас".

На сайті також наголосили про санкції, які вже запровадили проти Білорусі чкерез вторгення в Україну.

У список санкцій OFAC сьогодні потрапили два великі державні банки: Білоруський банк розвитку та реконструкції (Белінвестбанк) і банк "Дабрабыт".

У "чорному списку" опинилися:

Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ) та його керівники Олексій Римашевський та Олександр Веціаневич;

державне зовнішньоторговеле підприємство "Білспецзовніштехніка";

ВАТ "КБ Радар-Керуюча компанія "Холдинг РЛС" (КБ Радар);

ВАТ "558 авіаремонтний завод" (558 АРЗ);

ПАТ "Інтеграл", виробник напівпровідників для військових потреб;

приватне унітарне підприємство "Мінотор-Сервіс", що виробляє бронетехніку;

ТОВ "Оборонні ініціативи";

НВО "ОКБ ТСП", що займається випуском зенітно-ракетних комплексів;

охоронна компанія "Сінезіс", пов'язана з МВС Білорусі та Олександр Шатров, власник та керівник компанії.

Окрім того, Білорусь очікує така ж ізоляція у всіх сферах економіки, як і в Росії. Санкції торкнутися насамперед мирного населення і, на жаль, історія про білоруських "мільйонерів" значно погіршиться.

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