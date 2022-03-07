Уничтоженные подполковники были командиром и заместителем командира отдельных бригад вражеской армии. Нашим военным удалось их ликвидировать.

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Нашим военным удалось уничтожить:

Дмитрия Сафронова – командира 61-й отдельной бригады морской пехоты российских войск;

Дениса Глебова – заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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