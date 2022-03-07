Знищені підполковники були командиром та заступником командира окремих бригад ворожої армії. Нашим військовим вдалося їх ліквідувати.

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Нашим військовим вдалося знищити:

Дмитра Сафронова – командира 61-ої окремої бригади морської піхоти російських військ;

Дениса Глєбова – заступника командира 11-ї окремої десантно-штурномої бригади.

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