В ОБСЄ додали, що процес тимчасової евакуації всіх учасників міжнародної місії майже завершений.

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У Маріуполі постраждали приміщення місії ОБСЄ

Наразі єдина група, яка залишилася – це глава місії та команда вищого керівництва. Тепер вони покинуть територію України.

Також триває переміщення представників національної місії, які до цього знаходилися у Краматорську та Сєвєродонецьку. Водночас передислокація тих, хто раніше працював у Маріуполі все ще не завершена з міркувань безпеки. З Києва розпочала свій рух чергова колона членів національної місії зі столиці України.

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