Россия и дальше не придерживается Женевских конвенций, пишет 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Что известно о визите омбудсмена Турции к нашим пленным

Россия согласовала визит главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной,

– написал Дмитрий Лубинец.

О визите турецкого омбудсмена представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Ковбаса рассказал на встрече с членами семей пленных военнослужащих воинской части 3033.

Также родным пленных рассказали, что, согласно Женевским конвенциям, по репатриации военнопленных, то первыми возвращают:

тяжелобольных,

тяжелораненых,

женщин.

Также первыми пытаются вернуть тех, кто:

содержится во вражеском плену с 2014 года;

попал в плен, или считается пропавшим без вести или погибшим из одной семьи;

осужденных.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказывали, что домой удалось вернуть 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации, ведь Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей.