Глава ОП Ермак сообщил, что соответствующее решение будет внесено в Федеральный реестр уже 19 апреля. Тогда же его обнародуют.
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Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дату на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, перенесли с 1 марта на 11 апреля 2022 года,
– подчеркнул Ермак.
Он отметил, что граждане Украины, которые на 11 апреля физически находятся на территории США, смогут воспользоваться программой. Этот статус позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев.
Кроме того, граждане Украины смогут подать документы на разрешение на трудоустройство.
Ермак поблагодарил американских партнеров, посольство Украины в США и всю украинскую дипломатическую команду за результативную работу.
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