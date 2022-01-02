Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Национальная техническая группа экспертов уже рекомендовала разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет. В то же время конкретных дат в Минздраве еще не называют.
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Также мы ожидаем решения НТГЕІ, которое будет проводиться 5 января, где будут рассматривать вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих,
– заявил главный санитарный врач.
Если человек получит бустерную дозу, срок действия его сертификата о вакцинации увеличивается на 270 дней.
Бустерная и дополнительная дозы вакцины в Украине
- Сейчас в Украине бустерную дозу вакцины могут получить только медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.
- Между тем дополнительную дозу вакцины вводят людям, которым 2 дозы не могут предоставить необходимую защиту. В частности, речь идет о пациентах с ВИЧ и раком крови.
- Кузин отметил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.
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