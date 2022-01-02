Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Національна технічна група експертів вже рекомендувала дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років. Водночас конкретних дат у МОЗ ще не називають.

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Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де розглядатимуть питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих,

– заявив головний санітарний лікар.

Зауважте! Бустерну дозу вводять через 180 – 270 днів після другої.

Якщо людина отримає бустерну дозу, термін дії її сертифікату про вакцинацію збільшується на 270 днів.

Бустерна та додаткова дози вакцини в Україні

Наразі в Україні бустерну дозу вакцини можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Тим часом додаткову дозу вакцини вводять людям, яким 2 дози не можуть надати необхідний захист. Зокрема, мовиться про пацієнтів з ВІЛ та раком крові.

Кузін наголосив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.

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