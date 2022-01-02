Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що Національна технічна група експертів вже рекомендувала дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років. Водночас конкретних дат у МОЗ ще не називають.
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Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де розглядатимуть питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих,
– заявив головний санітарний лікар.
Якщо людина отримає бустерну дозу, термін дії її сертифікату про вакцинацію збільшується на 270 днів.
Бустерна та додаткова дози вакцини в Україні
- Наразі в Україні бустерну дозу вакцини можуть отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.
- Тим часом додаткову дозу вакцини вводять людям, яким 2 дози не можуть надати необхідний захист. Зокрема, мовиться про пацієнтів з ВІЛ та раком крові.
- Кузін наголосив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.
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