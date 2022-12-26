Когда все же стоит отмечать Рождество, как происходит переход на празднование по новому календарю и как украинцы впервые отмечали рождение Христа 25 декабря – рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты

"Рождество должно объединять": объяснение ПЦУ относительно даты празднования

Чтобы получить ответы на вопрос о "правильной" дате празднования Рождества, сайт 24 канала обратился за объяснением к протоиерею Православной Церкви Украины Михаилу Омельяну. Священник подчеркнул, что 25 декабря – большой праздник, который отмечает не только Католическая церковь.

9 из 15 Православных Церквей мира пользуются новоюлианским календарем:

Константинопольская,

Александрийская,

Антиохийская,

Румынская,

Болгарская,

Кипрская,

Греческая,

Албанская,

Чешских земель и Словакии.

Михаил Омельян объясняет, что в этом году Священный Синод ПЦУ принял во внимание запросы верующих и предусмотрел, в частности, из-за войны, обострение в публичном пространстве календарных споров относительно даты празднования Рождества. Поэтому Синод решил, что общины со своими настоятелями могут совершать Рождественские службы в храмах 25 декабря.

По словам священника, это еще не означает переход на новоюлианский календарь, ведь календарная реформа – это длительный процесс. Ее следует внедрять постепенно и с согласия подавляющего большинства верующих. Только при таком условии соборный орган ПЦУ может принять соответствующее решение.

К тому же протоиерей отмечает, что ни Евангелие, ни в целом Предание Церкви не дает нам "точного дня рождения" Христа, потому что главным в праздновании является не дата, а суть события. Поэтому говорится не только о том, чтобы "перенести" празднование Рождества, но и о полноценной календарной реформе, которая касается всего богослужебного года, а не только 1 – 2 праздничных дней.

Первоочередная цель Православной Церкви Украины – объединить всех православных нашей страны вокруг Киевского престола. А, следовательно, и событие Рождества Христова, которое отмечает Церковь, должно объединять верующих, а не наоборот,

– подчеркнул священник.

Россия не сможет забрать праздник Рождества у украинцев

Для каждого христианина Рождество Христово – это большая радость, потому что имеет в себе торжество жизни. Украинцы, как никто другой, умеют нести отраду благодаря рождественским традициям, пению колядок, инсценировке вертепов и прославлению Христа. Так что даже в условиях войны верующие все равно будут праздновать Рождество.

Агрессор не сможет забрать праздник Рождества Христова у украинского народа, ведь его празднование идет от сердца, от души. Да, условия, в которых мы празднуем в этом году, сложные, но ни одна тьма не победит Христов Свет!

– подчеркнул Михаил Омельян.

"Так пусть Господь наш Иисус Христос, ради нас родившийся, благословит каждого и весь мир Своим миром и благами! Мы верим, что с Божьей помощью в Украине будет победа и мир", – желает священник.

С кутьей и пампушками: как военные под Бахмутом отмечали Сочельник

Несокрушимые украинцы впервые отмечали Рождество по новому календарю. Среди них – и наши военные на фронте. Даже в самые плохие времена с украинскими защитниками остается самое дорогое – искренняя вера и несокрушимость. И обстрелы врага – не повод отказываться от празднования Рождества. Бойцы тоже стоят на стороне разграничения даты празднования рождения Христа вместе с врагом и показывают, что место для праздника есть всегда.

Вот так в полевых условиях военнослужащие на Бахмутском направлении садились к ужину на Сочельник 24 декабря. На столе главное блюдо – кутья. А еще – пампушки, селедка, винегрет, хлеб. К сожалению, в этом году они далеко от родных, но в кругу тех, кто точно знает цену украинского Рождества.



Защитники на бахмутском направлении отметили Сочельник / Фото Николая Босяка, предоставленное 24 каналу

Кстати, протоиерей Михаил Омельян рассказал, что вместе с военными на фронте Рождество отмечают и капелланы ПЦУ. Они были, есть и будут с нашими защитниками, вместе молясь, вдохновляя и поддерживая их.

"Я здесь, на фронте, чтобы ты имела этот Святый ужин": история празднования Рождества на Тернопольщине По новому календарю Рождество впервые празднует семья Ульяны Журбы – нашей коллеги, руководительницы отдела Lifestyle. Ульяна на праздники традиционно приезжает в Тернопольскую область. Однако в этом году празднования 24 и 25 декабря были дома, в храме Рождество будут отмечать 7 января. Моя церковь в Тернопольской области до сих пор не перешла на григорианский календарь. Мы до сих пор отмечаем Рождество по старому, юлианскому календарю. Надеюсь, что через несколько лет ситуация изменится,

– отметила Ульяна Журба. На сочельник семья собралась дома, а в воскресенье утром все пришли в церковь, где была обычная литургия. Ульяна рассказывает, что у людей есть настройки на празднование Рождества по-новому, но не все церкви готовы к быстрому внедрению изменений, поэтому нужны официальные решения. Также семья нашей коллеги в этом году будет праздновать Рождество дважды. Чтобы поддерживать рождественский дух, у нас будет повторный ужин 6 января. Она уже будет вторая, как когда-то делали перед Крещением. И в 7-е число мы пойдем в церковь праздновать Рождество. А на Крещение уже не будем делать святой ужин,

– добавила Ульяна.

Сочельник в семье Ульяны Грусти / Фото предоставлено 24 канала К тому же семья придерживалась и традиций. Утром 24 декабря Улянине дедушка и бабушка готовили кутью, варили компот, а мама пекла пышки, готовила остальные блюда. За несколько дней до этого приготовили студень и голубцы, чтобы их пробовать после завершения поста. Ульяна добавляет, что на столе были: кутья, вареники с картофелем, рыба подкопченая, салат, красная рыба и сельдь обыкновенная, бутерброды черные с грибочками и луком, пышки, печенье, мандарины, компот. Атмосферы добавило и выключение света, так что гирлянды на батарейках очень спасали. Впрочем, традиционного приподнятого и праздничного настроения все же не было. Муж Ульяны – Славик – также наш коллега, редактор раздела Техно, сейчас защищает Украину на фронте. Мой муж с марта находится на войне и мне грустно, что я первый год за последние 7 лет встречаю Рождество без него. Потому мне и не хотелось ни колядовать, ни петь. И, собственно, ничего из этого мы не делали. Но если мы не будем праздновать Рождество, то зачем вообще это все? Зачем мой муж там и все остальные военные? Мы должны здесь беречь традиции, чтобы их не смогла унести Россия,

– подчеркнула Ульяна.

Сочельник в Ульяны Скорби / Фото предоставлено 24 канала Она отмечает, что сейчас мы задаем тренд для нового поколения, для будущих детей, чтобы праздновать Рождество со всем миром. И очень хорошо, что в таких условиях украинцы не только адаптируются, стараются сохранить то, что есть, но и хотят создавать что-то новое. Девушка рассказывает, что после Сочельника говорила с мужем-военным и делилась с ним переживаниями о необходимости празднования. На что получила ответ: "Я здесь, чтобы ты имела этот Святый ужин!". Это нужно понимать и никогда не забывать, что все военные, энергетики, боевые медики делают все для того чтобы мы сидели и тестировали, как нам хорошо праздновать Рождество. И это нужно осознать и объединенно перейти на новый календарь,

– подытожила Ульяна. Самое печальное Рождество, но с традициями: история лемковского празднования Еще один наш коллега Яромир Вдович, руководитель отдела SMM, в этом году сделал осознанный выбор праздновать Рождество именно 25 декабря. На вопрос, что именно мотивировало его это сделать, он отметил: "Хочется праздновать Рождество со всем миром и с друзьями, которые есть за границей, – не только с украинцами, но и с друзьями-иностранцами. И как можно больше устраниться от чего-либо, связанного с Россией. Хочется больше к цивилизованному миру тянуться". По словам Яромира, отмечать светлый праздник 7 января в наше время, аргументируя привычкой, все же удивительно. Ибо мы празднуем Рождество не по привычке, а по духовной связи и вере. Парень делится, что в этом году традиции немного изменились. Во-первых, выключили свет, поэтому на помощь пришли свечи. А во-вторых, стол был гораздо скромнее обычного. Как положено, на столе рыба двух видов – сельдь и жареная, борщ с ушками, кутья всегда сладкая, вареники с картофелем и капустой, грибная подливка, гороховое пюре, узвар. Место нашлось и для мидий.

Сочельник в семье Яромира Вдовича / Фото предоставлено 24 канала Также пришлось отказаться и от семейной традиции вынесения 12 блюд по очереди, в частности сначала на стол ставили рыбу, чеснок, хлеб и соль, кутю же приносили последней. "Никогда на столе не было сразу всего. Некоторые блюда во время выноса сопровождались определенными небольшими смешными обрядами. Например, надо под стол залезть, прокукарекать, чтобы яйца куры несли. Или когда капустник выносят, то надо говорить, какой он плохой, чтобы черви не ели капусту", – рассказывает Яромир. Такие традиции объясняются тем, что большая часть его семьи – лемки, то есть переселенцы, проживавшие на Лемковщине, которая сейчас является частью Польши. Когда-то там жило очень много украинцев и все они переехали сюда, во Львовскую область. Так перекочевали и некоторые ритуалы.

Сочельник в семье Яромира Вдовича / Фото предоставлено 24 канала Несмотря на радость рождения Христа, на душе парню все же было грустно. К сожалению, на войне погиб его дядя. Это, наверное, было самое печальное Рождество из всех, которые могли быть. Накануне нам сообщили, что наш дядя погиб под Бахмутом,

– рассказывает Яромир. Парень искренне верит, что в следующем году будут сохранены не только традиции, но и полный состав семьи, чтобы все были целыми и могли праздновать. Ведь в семье Яромира Рождество вдали от дома празднуют пять защитников. "Хочется отказываться от всего советского, русского": молодежь о Рождестве по-новому Впервые отмечала Рождество именно 25 декабря и Татьяна Хоролец из Киева. В этом году девушка была на сочельник в кругу близких людей. На самом деле, мы не религиозные люди, поэтому для нас Рождество – это семейный, теплый вечер с некоторыми традициями, чем именно религиозный ритуал. Решили попробовать, потому что было интересно и в этом году удивительно сильно хочется отказываться от всего советского, русского,

– подчеркнула киевлянка. Девушка делится, что нет окончательного мнения относительно того, какого числа следует праздновать Рождество. Однако все же ожидает окончательного решения церкви и верующих. "У меня нет категорической позиции относительно того, что мы не можем праздновать 7-го, но и нет категорической поддержки, что должны праздновать Рождество именно 25 декабря. Это действительно тяжелый переход, он не делается за один год. Из дедушек-прабабушек молодое поколение такое, как я, всегда праздновало именно 7 января». Татьяна прогнозирует, что в этом году и, вероятно, в следующем году у украинцев не будет праздников в привычном для нас понимании, полном ощущении радости, счастья, расслабления. В частности это диктует ситуация и война. Праздничный ужин киевлянки прошел без света, но при свечах. "Колядок не было, мы не ждали первой звезды. Традиционных блюд много не было, кроме кутьи и вареников с грибной ухой. Такие традиции отходят на второй план. Главное – собраться и все же провести время с родными", – замечает девушка. Татьяна добавляет, что Рождество – едва ли не самый лучший повод собраться в кругу с близкими за хорошим столом, с приятными разговорами, воспоминаниями. И все же общение всегда возвращается к разговорам о ситуации в стране и от этого становится грустно. Но в этом не виноват ни один из украинцев, в этом виноваты россияне, причем все. Я думаю, что следует россиянам задавать вопросы: "Как они празднуют такое же Рождество, как и мы, когда при этом их ракеты прилетают в Украину?",

– подытожила девушка.

Чувствовался особый дух Рождества: как на Закарпатье отметили рождение Христа

Рождество по новому стилю решила праздновать и семья Александра Теслевича из Закарпатья. До начала полномасштабного вторжения 24 февраля, в прошлые годы, его семья не задумывалась и всегда праздновала 7 января. Однако в этом году традиции изменились.

С началом войны захотелось полностью отойти от празднования с оккупантами. Тем более что 25 декабря Рождество празднует большинство стран цивилизованного мира,

– подчеркнул Александр.



Александр Теслевич с родными / Фото предоставлено 24 канала

Рождество этого года уроженец Закарпатья вместе с семьей отмечал, как полагается, соблюдая традиции. В частности, семья жгла свечи умершим, одевала елку, колядовала, готовила кутью. На праздничном столе был постный ужин: рыба, грибы, консервация, фрукты, красное вино.

Чувствовался особый дух Рождества, ведь мы впервые праздновали 25 декабря,

– делится Александр Теслевич.

Мужчина уверяет, что праздновать с семьей Рождество – это большое счастье, особенно в столь трудные для страны военные времена. И важно встречать праздник с открытой душой и искренним сердцем, с надеждой, что все у украинцев будет хорошо. Александр надеется, что люди изменят свое мнение и не будут такими категоричными по поводу отказа от празднования Рождества по старому календарю.