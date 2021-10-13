Больше всего в 2021 году границу пересекали именно с помощью авиации.Соответствующую информацию обнародовали 12 октября в Госпогранслужбе.

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В ведомстве объяснили, что в течение 9 месяцев 2021 года границу Украины пересекли 27,2 миллиона человек, из них 21,1 -украинцы и 6,1 миллиона – граждане иностранных государств.

Больше всего в этом году (говорится о 2021 году – 24 канал) госграницу пересекали в авиационных пунктах пропуска – 10,8 миллиона граждан. Это почти на 45% больше, чем в прошлом году,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Причем на протяжении 9 месяцев 2020 года госграницу пересекли 23,5 миллиона граждан. То есть в 2021 году показатель в сравнении с прошлогодним вырос на 14%.

Границу с Польшей пересекли более 6 миллионов человек

Второе место по пересечению госграницы Украины занимает граница с Польшей – пограничники оформили 6,4 миллиона граждан, из них 5,8 миллионов – наши земляки и около 615 тысяч – иностранцы. На третьем месте – граница с Венгрией и Россией.