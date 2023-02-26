Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Как проходил митинг украинцев несмотря на непогоду – читайте дальше.

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Митинг несмотря на дождь и град

Несмотря на дождь и град, люди пришли на марш с плакатами, флагами Украины, ЕС и НАТО. Во время шествия участники акции пели гимн Украины, народные песни и скандировали: "Россия – страна-террорист".

По словам организаторов марша Promote Ukraine, к митингу также присоединились бельгийцы, поляки, литовцы, испанцы и итальянцы. Демонстранты пришли показать, что Украина не одна в борьбе против российского империализма и агрессии.

Эта акция в Брюсселе крайне важна потому, что 26 февраля состоялся другой митинг "За мир", но против передачи оружия украинским силам. Поэтому организаторы призвали присоединиться к маршу как можно больше людей.

В воскресенье состоится другой марш, организованный левыми силами, выступающими за разоружение Украины, которые хотят мир любой ценой. Им не важно, будет ли это означать оккупацию Украины, и на самом деле они нас называют милитаристской организацией, хотя это не правда. Мы думаем так, как и большинство украинцев, они за то, чтобы Украину снабжали оружием,

– сказала представительница Promote Ukraine Яна Бровдий.

Среди участников акции есть украинцы, которые были вынуждены переехать в Бельгию после полномасштабного вторжения. Например, Ольга Иванова приехала в Брюссель из Киева:

"Мы здесь сегодня, чтобы поддержать Украину и призвать европейцев продолжать поддерживать украинцев и не останавливаться, потому что победа Украины – это победа всей Европы".

Граждане ЕС также приняли участие в шествии. Некоторые из них вышли на улицы с поддержкой Украины не в первый раз.

"Я была на митинге и в прошлом году, когда началась полномасштабная война и год спустя. Сейчас мы все еще должны выходить на демонстрации, потому что война все еще идет, и мы должны помнить, что происходит и за что борется Украина – не только за свою страну, но и за наши общие ценности", – говорит итальянка Мартина Рубино.

По ее словам, год назад она была поражена немедленной реакцией ЕС, но считает, что Евросоюз мог бы давать больше оружия и вводить еще больше санкций.

Украинский марш в Брюсселе / Фото Софии Назаренко

После марша по центральным улицам, демонстранты вышли на площадь возле институтов ЕС. Участники марша в очередной раз спели гимн Украины и почтили память погибших в войне минутой молчания.