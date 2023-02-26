Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю. Як проходив мітинг українців попри негоду – читайте далі.

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Мітинг попри дощ та град

Попри дощ та град, люди прийшли на марш з плакатами, прапорами України, ЄС та НАТО. Під час ходи учасники акції співали гімн України, народні пісні та скандували: "Росія – країна-терорист”.

За словами організаторів маршу Promote Ukraine, також до мітингу приєдналися бельгійці, поляки, литовці, іспанці та італійці. Демонстранти прийшли показати, Україна не одна у боротьбі проти російського імперіалізму та агресії.

Ця акція у Брюсселі є вкрай важливою тому, що 26 лютого відбувся інший мітинг "За мир", але проти передачі зброї українським силам. Через те організатори закликали приєднатися до маршу якнайбільше людей.

У неділю відбудеться інший марш, організований лівими силами, які виступають за роззброєння України, які хочуть мир за будь-яку ціну. Їм не важливо, чи буде це означати окупацію України, І насправді вони нас називають мілітаристською організацією, хоча це не правда. Ми думаємо так, як і більшість українців, вони за те, щоб Україні постачали зброю,

– сказала представниця Promote Ukraine Яна Бровдій.

Серед учасників акції є українці, які були вимушені переїхати до Бельгії після повномасштабного вторгнення. Наприклад, Ольга Іванова приїхала до Брюсселю з Києва:

"Ми тут сьогодні, щоб підтримати Україну і закликати європейців продовжувати підтримувати українців і не зупинятись, тому що перемога України – це перемога всієї Європи".

Громадяни ЄС також взяли участь у ході. Деякі з них вийшли на вулиці з підтримкою України не вперше.

"Я була на мітингу і минулого року, коли почалася повномасштабна війна і роком поспіль. Зараз ми все ще повинні виходити на демонстрації, тому що війна все ще йде і ми повинні пам’ятати, що відбувається і за що бореться Україна – не тільки за свою країну, але і за наші спільні цінності", – каже італійка Мартіна Рубіно.

За її словами, рік тому вона була вражена негайною реакцією ЄС, але вона вважає, що Євросоюз міг би давати більше зброї та вводити ще більше санкцій.

Український марш у Брюсселі / Фото Софії Назаренко

Після маршу центральними вулицями, демонстранти вийшли на площу біля інституцій ЄС. Учасники маршу вкотре заспівали гімн України та вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання.