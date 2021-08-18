Согласно результатам свежего опроса, такое мнение разделяют 60% украинцев. Зато 13% респондентов считают, что сначала на оккупированных территориях должны состояться выборы.
Важно Урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с выборов, – Кравчук
Мнения украинцев разделились и зависят от региона, языка общения и электоральных предпочтений.
Как меняется мнение, в зависимости от региона
К примеру, убеждены, что перед выборами должен состояться вывод российских военных:
- 83% опрошенных на западе;
- 64% – в центре;
- 56% - на юге.
Другого мнения жители восточных регионов и сторонники ОПЗЖ. Именно они постоянно находятся под влиянием российской пропаганды.
Электоральные предпочтения играют огромную роли
Сторонники выборов после вывода российских войск есть:
- 80,5% избирателей "Европейской солидарности";
- 71,5% – "Батькивщины";
- 62% – "Слуги народа".
А как насчет языка
Придерживаются мнения, что изначально требуется вывод войск, большинство украиноязычных респондентов (69%) и относительное большинство русскоязычных (45%, при 16% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).