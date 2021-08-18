Согласно результатам свежего опроса, такое мнение разделяют 60% украинцев. Зато 13% респондентов считают, что сначала на оккупированных территориях должны состояться выборы.

Важно Урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с выборов, – Кравчук

Мнения украинцев разделились и зависят от региона, языка общения и электоральных предпочтений.

Как меняется мнение, в зависимости от региона

К примеру, убеждены, что перед выборами должен состояться вывод российских военных:

83% опрошенных на западе;

64% – в центре;

56% - на юге.

Другого мнения жители восточных регионов и сторонники ОПЗЖ. Именно они постоянно находятся под влиянием российской пропаганды.

Электоральные предпочтения играют огромную роли

Сторонники выборов после вывода российских войск есть:

80,5% избирателей "Европейской солидарности";

71,5% – "Батькивщины";

62% – "Слуги народа".

А как насчет языка

Придерживаются мнения, что изначально требуется вывод войск, большинство украиноязычных респондентов (69%) и относительное большинство русскоязычных (45%, при 16% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса возможно только после вывода с них российских войск. Украина в октябре 2020 года хотела провести местные выборы во всех регионах, но Россия отказалась выводить свои войска с оккупированных территорий.