Згідно з результатами свіжого опитування, таку думку поділяють 60% українців. Натомість 13% респондентів вважають, що спочатку на окупованих територіях мають відбутися вибори.
Важливо Врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з виборів, – Кравчук
Думки українців розділилися та залежать від регіону, мови спілкування та електоральних вподобань.
Як змінюється думка, в залежності від регіону
До прикладу, переконані, що перед виборами повинне відбутися виведення російських військових:
- 83% опитаних на заході;
- 64% – у центрі;
- 56% – на півдні.
Іншої думки мешканці східних регіонів та прихильники ОПЗЖ. Саме вони постійно перебувають під впливом російської пропаганди.
Електоральні вподобання грають величезну ролі
Прихильники виборів після виведення російських військ є:
- 80,5% виборців "Європейської солідарності";
- 71,5% – "Батьківщини";
- 62% – "Слуги народу".
А як щодо мови
Дотримуються думки, що спочатку потрібне виведення військ, більшість україномовних респондентів (69%) і відносна більшість російськомовних (45%, при 16% тих, хто дотримується протилежної точки зору).