Эти люди – наш огромный потенциал. Они приобретают новый опыт, знания, навыки. И мы не можем позволить себе потерять этот ресурс. Вопрос лишь в том, как его привлечь. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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Уроки истории: итальянский опыт
История знает примеры, когда страны, пережившие массовую эмиграцию, смогли использовать ее в свою пользу. Италия – один из таких примеров. В конце 19 – начале 20 века миллионы итальянцев искали лучшей судьбы в других странах. Правительство не могло остановить этот процесс, но смогло адаптироваться и использовать его для развития страны.
Как?
- Денежные переводы: итальянцы присылали деньги домой, поддерживая экономику.
- Торговые связи: они налаживали торговые связи, открывая итальянским товарам новые рынки.
- Инвестиции: успешные эмигранты инвестировали в итальянские предприятия, создавая рабочие места.
- Культурное влияние: они популяризировали итальянскую культуру, способствуя развитию туризма.
Украинский выбор: привлечь, а не вернуть
Нельзя силой вернуть 30 миллионов украинцев. Но можно предложить им участвовать в развитии Украины. Использовать их опыт, знания и связи.
Как?
- Создать платформу для обмена опытом: объединить украинцев со всего мира, дать им возможность делиться знаниями, идеями, проектами.
- Привлечь к восстановлению: предложить участие в проектах восстановления, консультации, экспертизу, финансовую поддержку.
- Наладить торговые связи: помочь украинским предприятиям массово выйти на международные рынки.
- Инвестировать в Украину: создать условия для прямых инвестиций в украинскую экономику.
- Культурная дипломатия: системно рассказывать миру о нашей культуре, истории, традициях.
Задание со звездочкой для власти
Привлечь украинцев за рубежом – это не просто. Это "задача со звездочкой". Нужен эффективный механизм, который будет мотивировать их активно участвовать в жизни Украины. Но это – наш шанс. Шанс задействовать огромный ресурс для развития страны. Именно в этот момент, когда страна в этом очень нуждается.
Мы не можем вернуть прошлое. Но мы можем построить будущее. Вместе.