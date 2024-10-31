Украинцев, которые не ищут работу и живут на социальные выплаты, не рады видеть за границей. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

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Какое отношение к украинцам за рубежом

Лидеры стран хотят оставить в своих государствах только тех украинцев, которые работают.

В Германии с 1,1 миллиона – минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются,

– отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы.

Зеленский считает возвращение украинцев из-за границы сложным вопросом. Однако предполагает, что безработные украинцы вернутся из-за границы сразу после отмены социальных выплат.

Президент Украины отметил, что социальные выплаты для украинцев за рубежом исчезнут. Страны Европы только ждут того момента, когда их общество позволит принять такое решение.