6 женщин и 2 детей из Украины застряли в аэропорту Барахас в Мадриде. 3 января они прибыли туда рейсом из Киева, однако не смогли пройти пограничный контроль из-за карантинных ограничений.

Что известно об украинцах, которые застряли в Мадриде

С тех пор они уже несколько дней находятся в так называемой серой зоне аэропорта. Им объяснили, что теперь нужно ждать обратного рейса – около недели. Об этом 24 каналу сообщил Владимир, у него в аэропорту остались друзья и родственники.

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По его словам, граждан других государств, которые столкнулись с похожей проблемой, отправили на рейсы с пересадками. А вот украинский консул, мол, не договаривался об этом с местными властями.

Заметим, что условия пребывания в аэропорту – не из лучших. За 5 суток украинцам так и не предоставили их личные вещи, в том числе – даже средства гигиены.

Попытка связаться с консулом

Как отметил Владимир, украинский консул знает об этой неприятной ситуации. Несмотря на это, посольство Украины пока не предоставило никакой поддержки украинцам.

Когда позвонили в МИД, там сказали, что не имеют никаких доказательств того, что наши граждане остаются заложниками ситуации в Испании,

– подчеркнул он.

"Консул говорил, что не будет тратить 3 часа на встречу с гражданами, которых задержали в аэропорту. На просьбу "помогите нам, потому что мы из одной страны" он ответил "с какой это мы с вами одной страны?", – добавил Владимир.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с департаментом консульской службы МИД для получения информации и объяснения ситуации.

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