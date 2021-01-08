6 жінок та 2 дітей з України застрягли в аеропорту Барахас у Мадриді. 3 січня вони прибули туди рейсом з Києва, проте не змогли пройти прикордонний контроль через карантинні обмеження.

Що відомо про українців, які застрягли в Мадриді

Відтоді вони вже кілька днів перебувають у так званій сірій зоні летовища. Їм пояснили, що тепер потрібно чекати зворотного рейсу – близько тижня. Про це 24 каналу повідомив Володимир, у нього в аеропорту залишилися друзі та родичі.

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За його словами, громадян інших держав, які зіштовхнулися зі схожою проблемою, відправили на рейси з пересадками. А от український консул, мовляв, не домовлявся про це з місцевою владою.

Зауважимо, що умови перебування в аеропорту – не з найкращих. За 5 діб українцям так і не надали їхні особисті речі, зокрема – навіть засоби гігієни.

Спроба зв'язатися з консулом

Як наголосив Володимир, український консул знає про цю неприємну ситуацію. Попри це, посольство України досі не надало жодної підтримки українцям.

Коли подзвонили в МЗС, там сказали, що не мають жодних доказів того, що наші громадяни залишаються заручниками ситуації в Іспанії, – підкреслив він.

"Консул казав, що не витрачатиме 3 години на зустріч з громадянами, яких затримали в аеропорту. На прохання "допоможіть нам, бо ми з однієї країни" він відповів "з якої це ми з вами однієї країни?", – додав Володимир.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з департаментом консульської служби МЗС для отримання інформації та пояснення ситуації.

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