Українці застрягли в аеропорту Мадрида: серед них є діти – ексклюзивні подробиці
6 жінок та 2 дітей з України застрягли в аеропорту Барахас у Мадриді. 3 січня вони прибули туди рейсом з Києва, проте не змогли пройти прикордонний контроль через карантинні обмеження.
Що відомо про українців, які застрягли в Мадриді
Відтоді вони вже кілька днів перебувають у так званій сірій зоні летовища. Їм пояснили, що тепер потрібно чекати зворотного рейсу – близько тижня. Про це 24 каналу повідомив Володимир, у нього в аеропорту залишилися друзі та родичі.
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За його словами, громадян інших держав, які зіштовхнулися зі схожою проблемою, відправили на рейси з пересадками. А от український консул, мовляв, не домовлявся про це з місцевою владою.
Зауважимо, що умови перебування в аеропорту – не з найкращих. За 5 діб українцям так і не надали їхні особисті речі, зокрема – навіть засоби гігієни.
Спроба зв'язатися з консулом
Як наголосив Володимир, український консул знає про цю неприємну ситуацію. Попри це, посольство України досі не надало жодної підтримки українцям.
Коли подзвонили в МЗС, там сказали, що не мають жодних доказів того, що наші громадяни залишаються заручниками ситуації в Іспанії, – підкреслив він.
"Консул казав, що не витрачатиме 3 години на зустріч з громадянами, яких затримали в аеропорту. На прохання "допоможіть нам, бо ми з однієї країни" він відповів "з якої це ми з вами однієї країни?", – додав Володимир.
Ситуація з COVID-19 в Іспанії
- Станом на 8 січня в Іспанії підтвердили 2 024 904 випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 51 675 людей. Одужати вдалося 150 376 пацієнтам.
- 31 грудня Іспанія продовжила обмеження на в'їзд іноземних громадян з країн за межами ЄС та Шенгенського простору. Вони триватимуть щонайменше до 31 січня.
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