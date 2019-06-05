Украинцы будут получать компенсацию за некачественную уборку домов и работу лифтов

Кабинет министров 5 июня утвердил порядок компенсаций стоимости услуг по управлению многоквартирным домом. Так, в случае некачественно предоставленной услуги по управлению домом ее стоимость будет пересчитываться и этот пересчет уже будет входить в платежку за следующий месяц.

Теперь жители многоквартирных домов могут платить только за фактически потребленные услуги, а также не платить или платить со скидкой за некачественные услуги. Имеются в виду некачественная уборка дома и придомовая территория, а также работа лифта.

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Для проверки качества услуг будут привлекать управляющих многоквартирных домов, которые должны проверить жалобу жителей и составить акт.

Что предполагает решение правительства относительно непредоставления услуги или некачественного управления многоквартирным домом?