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      Украинцы будут получать компенсацию за некачественную уборку домов и работу лифтов

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      Украинцам будут пересчитывать стоимость некачественно оказанной услуги по управлению домом
      Украинцам будут пересчитывать стоимость некачественно оказанной услуги по управлению домом / Mdl.com.ua (иллюстративное фото)

      Кабинет министров 5 июня утвердил порядок компенсаций стоимости услуг по управлению многоквартирным домом. Так, в случае некачественно предоставленной услуги по управлению домом ее стоимость будет пересчитываться и этот пересчет уже будет входить в платежку за следующий месяц.

      Теперь жители многоквартирных домов могут платить только за фактически потребленные услуги, а также не платить или платить со скидкой за некачественные услуги. Имеются в виду некачественная уборка дома и придомовая территория, а также работа лифта.

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      Для проверки качества услуг будут привлекать управляющих многоквартирных домов, которые должны проверить жалобу жителей и составить акт.

      Что предполагает решение правительства относительно непредоставления услуги или некачественного управления многоквартирным домом?

      • Определяются условия и сроки осуществления перерасчета стоимости управляющим. То есть пересчет денег может быть по инициативе управляющего или если он удовлетворит требования, изложены в акте-претензии потребителя;
      • Постановление Кабмина определяет требования для подтверждения объема оказанной услуги и расходов, которые понес управляющий;
      • Постановление устанавливает особенности пересчета за техническое обслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
      • Определяются условия, при которых перерасчет не производится;
      • Устанавливаются требования, что управляющий должен информировать потребителей о проведении перерасчета.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги
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