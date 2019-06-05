Українці отримуватимуть компенсацію за неякісне прибирання будинків та роботу ліфтів

Кабінет міністрів 5 червня затвердив порядок компенсацій вартості послуг з управління багатоквартирним будинком. Так, у разі неякісно наданої послуги з управління будинком її вартість буде перераховуватись і цей перерахунок вже входитиме в платіжку за наступний місяць.

Тепер мешканці багатоквартирних будинків можуть сплачувати лише за фактично спожиті послуги, а також не платити або платити зі знижкою за неякісні послуги. Маються на увазі неякісне прибирання будинку та прибудинкової території, а також роботу ліфта.

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Для перевірки якості послуг залучатимуть управителів багатоквартирних будинків, які повинні перевірити скаргу мешканців і скласти акт.

Що передбачає рішення уряду щодо ненадання послуги або неякісного управління багатоквартирним будинком?