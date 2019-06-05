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      Українці отримуватимуть компенсацію за неякісне прибирання будинків та роботу ліфтів

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      Українцям перераховуватимуть вартість неякісно наданої послуги з управління будинком
      Українцям перераховуватимуть вартість неякісно наданої послуги з управління будинком / Mdl.com.ua (ілюстративне фото)

      Кабінет міністрів 5 червня затвердив порядок компенсацій вартості послуг з управління багатоквартирним будинком. Так, у разі неякісно наданої послуги з управління будинком її вартість буде перераховуватись і цей перерахунок вже входитиме в платіжку за наступний місяць.

      Тепер мешканці багатоквартирних будинків можуть сплачувати лише за фактично спожиті послуги, а також не платити або платити зі знижкою за неякісні послуги. Маються на увазі неякісне прибирання будинку та прибудинкової території, а також роботу ліфта.

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      Для перевірки якості послуг залучатимуть управителів багатоквартирних будинків, які повинні перевірити скаргу мешканців і скласти акт.

      Що передбачає рішення уряду щодо ненадання послуги або неякісного управління багатоквартирним будинком?

      • Визначаються умови та терміни здійснення перерахунку вартості управителем. Тобто перерахунок грошей може бути за ініціативою управителя або якщо він задовільнить вимоги, викладені в акті-претензії споживача;
      • Постанова Кабміну визначає вимоги для підтвердження обсягу наданої послуги та витрат, які поніс управитель;
      • Постанова встановлює особливості перерахунку за технічне обслуговування і енергопостачання ліфтів, а також утримання, обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем;
      • Визначаються умови, за яких перерахунок не проводиться;
      • Встановлюються вимоги, що управитель повинен інформувати споживачів про проведення перерахунку.
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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Комунальні послуги Кабінет Міністрів України
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