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Украинцы часто боятся судиться с авиакомпаниями, нарушивших их права, – юрист

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Авиаправила есть. Надо их выполнять
Авиаправила есть. Надо их выполнять / 24 Канал

Украинские авиаперевозчики имеют свои нюансы и проблемные места, из-за чего пассажиры-туристы попадают в неприятные ситуации с застреванием в аэропортах. Но менять правила не стоит, они есть, просто их надо выполнять.

Ситуацию с проблемными авиаперевозками 24 каналу объяснил партнер юридической фирмы "Анте", эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

В Украине действует защитное правило, что чартерные перевозки не могут выполняться иностранными перевозчиками из Украины. Из-за этого у нас достаточно ограниченное количество предложений, количество самолетов. Есть только несколько компаний, которые специализируются только на чартерных перевозках, и регулярные авиакомпании, как МАУ, выделяют лишь несколько самолетов, которые заняты в этом.

Из-за этой ограниченности предложений, когда спрос растет, а у нас перед этим сезоном как раз это произошло – туроператоры продали значительное количество туров, а потом начали "собирать" самолеты. И оказалось, что их мало, по сравнению с тем, сколько продали туров. Даже JoinUp объявил, что сокращает полетную программу, потому что не может обеспечить ее самолетами,
– объяснил Гук.

И когда такая нагрузка на самолеты, получается, что расписание, составленное перевозчиками, очень плотное. Самолеты много времени проводят в небе. И когда хоть что-то происходит хотя бы с одним из них или с погодными условиями – начинается "цепная реакция", все расписание перевозок просто разрушается. И это мы видели, когда люди застряли в Тунисе, и сейчас – в Анталии. Эту волну остановить довольно сложно.

"Ко всему накладываются еще и много внешних факторов дополнительных, и получается совокупность обстоятельств: погодные условия, один самолет выбыл, выкатился за взлетную полосу, другой самолет также показывает неисправность, потому что нагрузка достаточно значительная. А если еще накладывается невыполнение финансовых обязательств – один из туроператоров не рассчитался с перевозчиком, авиакомпания не рассчиталась с аэропортом, – вот и имеем такой сезон", – констатировал юрист.

Еще один влиятельный фактор – один из крупнейших туроператоров решил создать свою авиакомпанию. Происходит перераспределение рынка, и вопрос конкурентной борьбы влияет, потому что никто из других перевозчиков не хочет поддерживать этого нового оператора, который создает им конкуренцию.

Поэтому этот сезон надо пережить. Но в следующем сезоне, думаю, все улучшится. Этот опыт учтут еще на стадии подготовки полетной программы. И у нас появилась новая чартерная авиакомпания,
– уточнил юрист.

Особых новых изменений законодательства не нужно, считает Гук. Даже если вернуться к правилам, иностранный перевозчик не может выполнять чартерные рейсы из Украины – в нем есть смысл.

Если это правило снять – маловероятно, что украинские авиакомпании смогут выжить. Поэтому забирать его не стоит. Есть в Украине ресурсы, чтобы создать свои авиакомпании, и это правило должно быть защитным,
– отметил эксперт.

По его мнению, с правилами перевозки и туристической деятельности в Украине не так все плохо. Правила перевозки пассажиров и багажа такие же как в Европе, так же компенсации предусмотрены.

Преувеличивают, когда говорят, что надо менять какие-то правила. На самом деле их просто надо выполнять. Вопрос в том, что пассажиры, туристы, когда возвращаются в Украину, предпочитают забыть о каких-то проблемах, не втягиваться в какие-то претенциозные или судебные споры. В результате – почему туроператор должен относиться к туристу лучше, если никакой опасности в этом туристе туроператор не видит?
– констатировал Андрей Гук.

По его информации, процент таких исков – даже не процент, а единичные случаи. Зато в регулярных перевозках много споров против авиакомпаний. Некоторые из них успешны, другие – нет, потому что в суде как правило доказывают те споры, где авиакомпания права.

Потому что если права авиапассажира нарушены – ни одна серьезная авиакомпания не доводит дело до суда, когда нужно тратиться на юристов, для авиакомпании это также ресурс, несоразмерный с теми затратами, если просто выплатить пассажиру компенсацию. Поэтому многие споров решаются еще на стадии претензии. И совет – выбирать большую авиакомпанию, крупного туроператора, тогда больше шансов в какой необычной ситуации для туриста "выбраться" – потому что у крупных компаний больше ресурсов и возможностей нанять другую авиакомпанию, другой самолет и т.п., посоветовал эксперт.

Практика исков к туроператорам в случае чартерных рейсов очень разная. Что можно рекомендовать пассажирам – обращаться к юристам за правовой помощью. Во многих из тех дел, которые можно найти в досудебном реестре, часто выбрана неправильная правовая позиция, не всю компенсацию требуют, какую можно требовать. Но это не значит, что надо пренебрегать исками и судами.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство авиация Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 канал
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