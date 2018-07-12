Українці часто бояться позиватись до авіакомпаній, які порушили їхні права, – юрист

Українські авіаперевезення мають свої нюанси і проблемні місця, через що пасажири-туристи потрапляють у неприємні ситуації із застряганням у аеропортах. Але міняти правила не варто, вони є, просто їх треба виконувати.

Ситуацію із проблемними авіаперевезеннями 24 каналу пояснив партнер юридичної фірми "Анте", експерт з авіаційного права Андрій Гук.

В Україні діє захисне правило, що чартерні перевезення не можуть виконуватися іноземними перевізниками з України. Через це у нас досить обмежена кількість пропозицій, кількість літаків. Є лише декілька компаній, які спеціалізуються тільки на чартерних перевезеннях, і регулярні авіакомпанії, як МАУ, виділяють лише кілька літаків, які зайняті в цьому.

Через цю обмеженість пропозицій, коли попит зростає, а у нас перед цим сезоном якраз це сталося – туроператори продали значну кількість турів, а потім почали "збирати" літаки. І виявилося, що їх не достатньо, у порівнянні з тим, скільки продали турів. Навіть JoinUp оголосив, що скорочує польотну програму, бо не може забезпечити її літаками,

– пояснив Гук.

І коли таке навантаження на літаки, виходить, що розклад, який складається перевізниками, дуже щільний. Літаки багато часу проводять у небі. І коли хоч щось стається хоча б з одним із них чи з погодними умовами – починається "ланцюгова реакція", весь розклад перевезень просто руйнується. І це ми бачили, коли люди застрягли в Тунісі, і зараз – в Анталії. Цю хвилю зупинити досить складно.

"До всього накладаються ще і багато зовнішніх факторів додаткових, і виходить сукупність обставин: погодні умови, один літак вибув, викотився за злітну смугу, інший літак також показує несправність, бо навантаження досить значне. А якщо на це ще накладається невиконання фінансових обов'язків – один з туроператорів не розрахувався з перевізником, авіакомпанія не розрахувалася з аеропортом, – от і маємо такий сезон", – констатував юрист.

Ще один впливовий фактор – один із найбільших туроператорів вирішив створити свою авіакомпанію. Відбувається перерозподіл ринку, і питання конкурентної боротьби впливає, бо ніхто з інших перевізників не хоче підтримувати цього нового оператора, який створює їм конкуренцію.

Тому цей сезон треба пережити. Але наступного сезону, думаю, все покращиться. Цей досвід врахують ще на стадії підготовки польотної програми. І у нас з'явилася нова чартерна авіакомпанія,

– уточнив юрист.

Якихось особливих нових змін законодавства не потрібно, вважає Гук. Навіть якщо повернутися до правила, що іноземний перевізник не може виконувати чартерні рейси з України, – у ньому є сенс.

Якщо це правило зняти – малоймовірно, що українські авіакомпанії зможуть вижити. Тому забирати його не варто. Є в Україні ресурси, щоб створити свої авіакомпанії, і це правило має бути захисним,

– відзначив експерт.

На його думку, з правилами перевезення і туристичної діяльності в Україні не так все погано. Правила перевезення пасажирів і багажу такі самі як у Європі, такі ж компенсації передбачені.

Перебільшують, коли кажуть, що треба міняти якісь правила. Насправді їх просто треба виконувати. Питання в тому, що пасажири, туристи, коли повертаються в Україну, воліють забути про якісь проблеми, не втягуватись у якісь претензійні чи судові спори. В результаті – чому туроператор повинен ставитись до туриста краще, якщо жодної небезпеки у цьому туристі туроператор не бачить?

– констатував Андрій Гук.

За його інформацією, відсоток таких позовів – навіть не відсоток, а одиничні випадки. Натомість у регулярних перевезеннях багато спорів проти авіакомпаній. Деякі з них успішні, інші – ні, тому що до суду як правило доводять ті спори, де авіакомпанія права.

Тому що якщо права авіапасажира порушені – жодна серйозна авіакомпанія не доводить справу до суду, коли треба витрачатись на юристів, для авіакомпанії це також ресурс, неспівмірний з тими витратами, якщо просто виплатити пасажиру компенсацію. Тому багато спорів вирішуються ще на стадії претензії. І порада – обирати велику авіакомпанію, великого туроператора, тоді більше шансів у якійсь незвичайній ситуації для туриста "вибратись" – бо у великих компаній більше ресурсів і можливостей найняти іншу авіакомпанію, інший літак тощо, порадив експерт.

Практика позовів до туроператорів у випадку чартерних рейсів дуже різна. Що можна рекомендувати пасажирам – звертатися до юристів за правовою допомогою. У багатьох із тих справ, які можна знайти у досудовому реєстрі, часто вибрана неправильна правова позиція, не всю компенсацію вимагають, які можна вимагати. Але це не означає, що треба нехтувати позовами і судами.