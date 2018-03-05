Украинцы и поляки пикетируют польскую прокуратуру за "антибандеровский" закон

В Польше украинцы и поляки пикетируют местную прокуратуру. Полсотни людей пришли, чтобы привлечь внимание к закону об Институте национальной памяти. 1 марта скандальный документ вступил в действие и уже есть первые случаи "приглашения украинцев на разговор" о якобы бандеровских высказываниях.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщила корреспондент Валерия Киричева.

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Активисты подают сами на себя иски. Уже около 30 человек написали заявления, что они не признают вины только с одной стороны — украинской. Также активисты отметили, что не согласны с тем, что Польша не виновна в Холокосте. Они считают, что в исторических преступлениях XX века вина как поляков, так и украинцев. Митингующие вышли под стены прокуратуры с призывами — "Достоинства не добиться через ложь".

Среди активистов и украинский журналист, работающий в Польше.

Меня обвиняли еще до принятия этого закона, ведь исторические вопросы, к сожалению, у нас стали доминирующими. Таким образом Польша пытается узаконить грубость,

— отметил украинский журналист Игорь Исаев.

Также Исаев опасается, что за его деятельность его могут вызвать в прокуратуру на допрос или начнут присылать штрафы.

Стоит отметить, что среди митингующих большинство поляки, потому что украинцы не могут прийти и сами на себя написать иски в прокуратуру, ведь большинство из них не являются гражданами Польши.

К слову, 4 марта во Львове прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Участники шествия выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Наша земля — ​​наши герои" и другие.