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Українці та поляки пікетують польську прокуратуру через "антибандерівський" закон

19:17, 5 березня 1099 Читать новость на русском

У Польщі українці та поляки пікетують місцеву прокуратуру. Пів сотні людей прийшли, щоб привернути увагу до закону про Інститут Національної пам'яті. 1 березня скандальний документ вступив в дію і вже є перші випадки "запрошення українців на розмову" про начебто бандерівські висловлювання.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомила кореспондент Валерія Кірічева.

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Активісти подають самі на себе позови. Вже майже 30 осіб написали заяви, що вони не визнають вини тільки з однієї сторони – української. Також активісти зазначили, що не погоджуються із тим, що Польща не винна у Голокості. Вони вважають, що в історичних злочинах XX століття є вина як поляків, так і українців. Мітингувальники вийшли під стіни прокуратури із закликами – "Гідність не досягти через брехню".

Серед активістів і український журналіст, який працює в Польщі.

Мене звинувачували ще до прийняття цього закону, адже історичні питання, на жаль, у нас стали домінуючими. Таким чином Польща намагається узаконити брутальність,
– зазначив український журналіст Ігор Ісаєв.

Також Ісаєв побоюється, що за його діяльність його можуть викликати до прокуратури на допит або ж почнуть надсилати штрафи.

Варто зазначити, що серед мітингувальників більшість поляки, тому що українці не можуть прийти і самі на себе написати позови до прокуратури, адже більшість із них не є громадянами Польщі.

До слова, 4 березня у Львові пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Учасники ходи викрикували гасла "Місто Львів не для польських панів", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Наша земля – наші герої" тощо.

Теги: Новини Польщі Антибандерівський закон
Джерело: 24 Канал
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