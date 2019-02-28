Украинцы имеют возможность превратить честного президента Голобородько в реальность, – СМИ

В популярном украинском телесериале комик Владимир Зеленский играет совершенно честного президента, который побеждает нечестных законодателей и теневых бизнесменов, которые пытаются стоять на его пути.

Персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" нравится украинцам, которым надоело то, как руководили их страной после обретения независимости в 1991 году. Теперь у них появилась возможность превратить фантазию в реальность на президентских выборах 31 марта, пишет в своем материале британское агентство новостей Reuters.

Авторы отмечают, что актер сейчас опережает всех кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Петра Порошенко и лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Неожиданный подъем Зеленского происходит в то время, когда избиратели по всему миру вышли из статуса-кво, подтолкнув к власти "анти-правительственные" силы, такие как президент США Дональд Трамп и "Движение пяти звезд" в Италии, который тоже в свое время возглавил комик,

– пишет издание.

В интервью Reuters на вопрос, что отличает его от других кандидатов, Зеленский указал на свое лицо.

"Это новое лицо. Я никогда не занимался политикой. Я не обманывал людей. Они отождествляют себя со мной, потому что я открытый, мне больно, я злюсь, расстраиваюсь", – сказал он.

Reuters также цитирует журналиста и нардепа Сергея Лещенко, который считает, что повышению популярности Зеленского способствовало недовольство тем, как мало изменилось при Порошенко.

Желание украинских граждан – иметь новые лица, иметь новых политиков, готовых к перестановке всего политического класса,

– сказал Лещенко, сравнивая комика с Трампом.

Протесты в 2014 году, которые устранили поддержанного Кремлем президента, принесли надежду на изменения, но критики Порошенко говорят, что прогресс не достиг достаточной скорости в стране, где укоренилась коррупция, олигархи накапливают богатство, а уровень бедности среди худших в Европе, говорится в статье.

"Кристально честный вымышленный президент, сыгранный Зеленским, – это мощный образ, что стирает границы, где заканчивается его персонаж и начинается кандидат в президенты. Даже его партия называется "Слуга народа", как и телесериал", – пишет Reuters.

В материале отмечается, что продвижению Зеленского способствовало телевизионное обращение перед Новым годом и социальные медиа. В частности, он имеет 2,7 миллиона подписчиков в Instagram, тогда как Петр Порошенко – 194 тысячи. А в Facebook Зеленский спрашивает мнение пользователей о решении насущных проблем и кандидатур на ключевые должности.

Кроме этого, Зеленский сообщил Reuters, что не допустит дефолта Украины по своим долговым обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ), не будет возвращать национализированный ПриватБанк Игорю Коломойскому, а для борьбы с коррупцией внесет законопроект о лишении президента, депутатов и судей иммунитета от судебного преследования.