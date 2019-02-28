Українці мають можливість перетворити чесного президента Голобородька на реальність, – ЗМІ

У популярному українському телесеріалі комік Володимир Зеленський грає досконало чесного президента, який перемагає нечесних законодавців і тіньових бізнесменів, котрі намагаються стояти на його шляху.

Персонаж Зеленського в серіалі "Слуга народу" подобається українцям, яким набридло те, як керували їхньою країною після здобуття незалежності у 1991 році. Тепер у них з'явилася можливість перетворити фантазію на реальність на президентських виборах 31 березня, пише у своєму матеріалі британська агенція новин Reuters.

Автори зазначають, що актор наразі випереджає всіх кандидатів у президенти, включно з чинним главою держави Петром Порошенком і лідеркою опозиції Юлією Тимошенко.

Несподіваний підйом Зеленського відбувається в той час, коли виборці по всьому світу вийшли зі статус-кво, підштовхнувши до влади "анти-урядові" сили, такі як президент США Дональд Трамп і "Рух п’яти зірок" в Італії, який теж свого часу очолив комік,

– пише видання.

В інтерв'ю Reuters на запитання, що відрізняє його від інших кандидатів, Зеленський вказав на своє обличчя.

"Це нове обличчя. Я ніколи не займався політикою. Я не обманював людей. Вони ототожнюють себе зі мною, тому що я відкритий, мені боляче, я гніваюся, засмучуюся", – сказав він.

Reuters також цитує журналіста і нардепа Сергія Лещенка, який вважає, що підвищенню популярності Зеленського сприяло невдоволення тим, як мало змінилося за Порошенка.

Бажання українських громадян – мати нові обличчя, мати нових політиків, готових до перестановки всього політичного класу,

– сказав Лещенко, порівнюючи коміка з Трампом.

Протести у 2014 році, які усунули підтриманого Кремлем президента, принесли надію на зміни, але критики Порошенка кажуть, що прогрес не досяг достатньої швидкості в країні, де вкоренилась корупція, олігархи накопичують багатство, а рівень бідності серед найгірших у Європі, йдеться у статті.

"Кришталево чесний вигаданий президент, зіграний Зеленським, – це потужний образ, що стирає межі, де закінчується його персонаж і починається кандидат в президенти. Навіть його партія називається "Слуга народу", як і телесеріал", – пише Reuters.

У матеріалі зазначається, що просуванню Зеленського сприяло телевізійне звернення перед Новим роком та соціальні медіа. Зокрема, він має 2,7 мільйона підписників в Instagram, тоді як Петро Порошенко – 194 тисячі. А у Facebook Зеленський запитує думку користувачів щодо вирішення нагальних проблем та кандидатур на ключові посади.

Крім цього, Зеленський повідомив Reuters, що не допустить дефолту України за своїми борговими зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), не повертатиме націоналізований ПриватБанк Ігорю Коломойському, а для боротьби з корупцією внесе законопроект про позбавлення президента, депутатів і суддів імунітету від судового переслідування.