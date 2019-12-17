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      Украинцы имеют все шансы сорвать джекпот Мега Миллионов, 372 миллиона долларов

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      17, 21, 29, 39, 56 и "Мегабол" 22. Эти номера могли в одночасье превратить одного любителя лотерей в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать.

      Поэтому первый приз популярной американской лотереи "Мега Миллионы" (Mega Millions) снова аккумулировал, и в ближайший вторник, 17 декабря, составит уже 372 млн долларов.

      Правила Мега Миллионов

      Для победы в лотерею необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер "Мегабол" из диапазона 1-25. В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без "Мегабола"). Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию "Мегаплайер", которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз.

      Граждане Украины могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами на сайте Thelotter.com..

      Минимальный размер джекпота: 40 млн долларов. Если ни одному игроку не удается угадать все 6 шаров, приз переходит на следующую неделю. Важно отметить, что, в отличие от многих других лотерей (например, "Евромиллионов"), у джекпота "Мега миллионов" нет верхнего предела – он будет расти и расти пока кто-нибудь его не выиграет.

      Самый крупный выигрыш в истории

      Говоря об этой особенности "Мега миллионов", нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, которая выиграла 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Победительница предпочла сохранить анонимность, и её легко понять. Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, "Пауэрбол", разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но в том случае сумма приза разделилась между тремя победителями.

      Не только для американцев

      Хотя "Мега миллионы" – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Граждане Украины могут купить билет онлайн с помощью сайта theLotter.com. Пользователи сайта неоднократно выигрывали в лотерею огромные призы.

      Один из крупнейших выигрышей на сайте Thelotter.com принадлежит М. из Ирака. М. впервые принял участие в лотереях США и Европы на theLotter за три месяца до выигрыша. "Это был настоящий шок. Вначале я подумал, что это какая-то шутка. В тот момент я находился за рулём, ехал в банк, и тут мне звонит девушка по имени Кристин, которая говорит, что я сорвал джек-пот! Я был в шоке. Конечно я подозревал, что выиграл что-нибудь, но и понятия не имел, что речь идёт о джек-поте".

      Если вы хотите попробовать выиграть джекпот, вы можете сделать это с помощью сервиса "theLotter". Для участия в лотерее нужно перейти на страницу лотереи Мега Миллионы и выбрать ваши номера. После того, как вы подтвердите ваш заказ, представители сайта приобретут от вашего имени лотерейный билет. Результаты появятся на сайте вскоре после проведения тиража. В случае выигрыша вы также получите оповещение по электронной почте или по SMS.

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      Теги: Новости Украины
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