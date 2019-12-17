07:46
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Українці можуть зірвати джекпот Мега Мільйонів, 372 мільйони доларів

      257 Читать новость на русском

      17, 21, 29, 39, 56 і "Мегабол" 22. Ці номери могли відразу перетворити одного любителя лотерей в мультимільйонера... Але їх нікому не вдалося вгадати.

      Тому перший приз популярної американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і в найближчий вівторок, 17 грудня, складе вже 372 млн доларів.

      Правила Мега Мільйонів

      Для перемоги в лотерею необхідно вгадати 5 номерів з діапазону 1-70 і спеціальний додатковий номер "Мегабол" з діапазону 1-25. У лотереї також розігруються кілька другорядних призів, включаючи приз в 1 млн доларів, який отримає кожен гравець, що вгадав 5 основних номерів (без "Мегабол"). Крім того, учасники можуть за невелику доплату активувати опцію "Мегаплайер", яка збільшить суму другорядного виграшу в 2-5 разів.

      Громадяни України можуть взяти участь в лотереї Мега Мільйони з офіційними квитками з серійними номерами на сайті Thelotter.com.

      Мінімальний розмір джекпоту: 40 млн доларів. Якщо жодному гравцю не вдається вгадати всі 6 куль, приз переходить на наступний тиждень. Важливо відзначити, що, на відміну від багатьох інших лотерей (наприклад, "Євромільйони"), у джекпоту "Мега мільйонів" немає верхньої межі – він буде рости і рости поки хто-небудь його не виграє.

      Найбільший виграш в історії

      Говорячи про цю особливість "Мега мільйонів", не можна не згадати про мешканку Каліфорнії, яка виграла 1,5 мільярда доларів в жовтні 2018 року. Переможниця вважала за краще зберегти анонімність, і її легко зрозуміти. Це найбільша сума, коли-небудь виграна одним гравцем. Інша американська лотерея, "Пауербол", розіграла більший джекпот (1,58 млрд), але в тому випадку сума призу розділилася між трьома переможцями.

      Не тільки для американців

      Хоча "Мега мільйони" – американська лотерея, в ній можуть брати участь жителі будь-якої країни світу. Громадяни України можуть придбати білет онлайн за допомогою сайту theLotter.com. Користувачі сайту неодноразово вигравали в лотерею величезні призи.

      Один з найбільших виграшів на сайті Thelotter.com належить М. з Іраку. М. вперше взяв участь в лотереях США і Європи на theLotter за три місяці до виграшу. "Це був справжній шок. Спочатку я подумав, що це якийсь жарт. В той момент я перебував за кермом, їхав в банк, і тут мені телефонує дівчина на ім'я Крістін, яка говорить, що я зірвав джек-пот! Я був у шоці. Звичайно я підозрював, що виграв щось, але й гадки не мав, що мова йде про джек-пот".

      Якщо ви хочете спробувати виграти джекпот, ви можете зробити це за допомогою сервісу "theLotter". Для участі в лотереї потрібно перейти на сторінку лотереї Мега Мільйони і вибрати ваші номери. Після того, як ви підтвердите ваше замовлення, представники сайту придбають від вашого імені лотерейний білет. Результати з'являться на сайті незадовго після проведення тиражу. У разі виграшу ви також отримаєте сповіщення електронною поштою або SMS.

      Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео
      сьогодні
      3848
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:20 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 905
      сьогодні , 06:50 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 1165
      сьогодні , 06:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 5550
      16 грудня , 22:30 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 1780
      16 грудня , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 2303
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук