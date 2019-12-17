Українці можуть зірвати джекпот Мега Мільйонів, 372 мільйони доларів

17, 21, 29, 39, 56 і "Мегабол" 22. Ці номери могли відразу перетворити одного любителя лотерей в мультимільйонера... Але їх нікому не вдалося вгадати.

Тому перший приз популярної американської лотереї "Мега Мільйони" (Mega Millions) знову акумулював, і в найближчий вівторок, 17 грудня, складе вже 372 млн доларів.

Правила Мега Мільйонів

Для перемоги в лотерею необхідно вгадати 5 номерів з діапазону 1-70 і спеціальний додатковий номер "Мегабол" з діапазону 1-25. У лотереї також розігруються кілька другорядних призів, включаючи приз в 1 млн доларів, який отримає кожен гравець, що вгадав 5 основних номерів (без "Мегабол"). Крім того, учасники можуть за невелику доплату активувати опцію "Мегаплайер", яка збільшить суму другорядного виграшу в 2-5 разів.

Громадяни України можуть взяти участь в лотереї Мега Мільйони з офіційними квитками з серійними номерами на сайті Thelotter.com.

Мінімальний розмір джекпоту: 40 млн доларів. Якщо жодному гравцю не вдається вгадати всі 6 куль, приз переходить на наступний тиждень. Важливо відзначити, що, на відміну від багатьох інших лотерей (наприклад, "Євромільйони"), у джекпоту "Мега мільйонів" немає верхньої межі – він буде рости і рости поки хто-небудь його не виграє.

Найбільший виграш в історії

Говорячи про цю особливість "Мега мільйонів", не можна не згадати про мешканку Каліфорнії, яка виграла 1,5 мільярда доларів в жовтні 2018 року. Переможниця вважала за краще зберегти анонімність, і її легко зрозуміти. Це найбільша сума, коли-небудь виграна одним гравцем. Інша американська лотерея, "Пауербол", розіграла більший джекпот (1,58 млрд), але в тому випадку сума призу розділилася між трьома переможцями.

Не тільки для американців

Хоча "Мега мільйони" – американська лотерея, в ній можуть брати участь жителі будь-якої країни світу. Громадяни України можуть придбати білет онлайн за допомогою сайту theLotter.com. Користувачі сайту неодноразово вигравали в лотерею величезні призи.

Один з найбільших виграшів на сайті Thelotter.com належить М. з Іраку. М. вперше взяв участь в лотереях США і Європи на theLotter за три місяці до виграшу. "Це був справжній шок. Спочатку я подумав, що це якийсь жарт. В той момент я перебував за кермом, їхав в банк, і тут мені телефонує дівчина на ім'я Крістін, яка говорить, що я зірвав джек-пот! Я був у шоці. Звичайно я підозрював, що виграв щось, але й гадки не мав, що мова йде про джек-пот".

Якщо ви хочете спробувати виграти джекпот, ви можете зробити це за допомогою сервісу "theLotter". Для участі в лотереї потрібно перейти на сторінку лотереї Мега Мільйони і вибрати ваші номери. Після того, як ви підтвердите ваше замовлення, представники сайту придбають від вашого імені лотерейний білет. Результати з'являться на сайті незадовго після проведення тиражу. У разі виграшу ви також отримаєте сповіщення електронною поштою або SMS.