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      Украинцы из-за границы вместо обсервации разъезжаются по всей стране: видео

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      Украинцы возвращаются из-за границы / zakarpattya.net.ua

      Несмотря на карантинные ограничения, украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за границы. Но вместо того, чтобы попасть на обязательную обсервацию, разъезжаются по домам по всей Украине.

      Так произошло и на украино-венгерской границе возле КПП "Тиса" (пункт пропуска Чоп – Захонь). Туда прибыл специальный автобус с украинцами из-за границы. Но после того украинцев не отправили на обсервацию на 14 дней, как того требует постановление Кабмина. Вместо этого за них началась вестись борьба между частными перевозчиками, которые готовы были их доставить в любой город Украины. Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

      К слову Вступил в силу закон, который позволяет закрывать целые города на карантин

      "После этого за людей разворачивается настоящая борьба между перевозчиками, так как автобусов куча. Рейсы от Рахова до Мариуполя", – отметил журналист.

      Смотрите видео прибытия украинцев из-за границы и борьбы за них частных перевозчиков

      В полиции объяснили, что они ничего не могут сделать с такими украинцами, которые вернулись из-за границы.

      "Наручники на них надевать? Лица не лишены прав граждан. Если закон нам даст право заковывать их в наручники и вести принудительно на обсервацию – то да. Но закон такого права не дает. Полиция следит за общественной безопасностью. И все. Все остальное выполняют Министерство здравоохранения (они должны им все растолковать), местные власти должны предоставить место для обсервации, Министерство инфраструктуры должно обеспечить перемещение. А правоохранительные органы – чисто соблюдение общественного порядка", – прокомментировал эту ситуацию представитель МВД Артем Шевченко в комментарии сайту 24 канала.

      Как должна происходить самоизоляция украинцев, которые возвращаются из-за границы

      • Согласно решению Кабмина, прибывающие из-за границы или из временно оккупированных территорий, должны подписать согласие на самоизоляцию в течение 14 дней. То есть те украинцы, которые после 6 апреля возвращаются домой, должны две недели провести в обсервации.
      • За нарушение режима ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
      • Полиция сейчас охраняет 74 учреждения обсервации. Более 50 тысяч человек находятся в базе данных правоохранителей.
      • Каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина: находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении.


      Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба Венгрия
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