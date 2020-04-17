Українці з-за кордону замість обсервації роз'їжджаються по всій країні: відео

Попри карантинні обмеження, українці продовжують масово повертатися додому з-за кордону. Але замість того, щоб потрапити на обов'язкову обсервацію, роз'їжджаються по своїх домівках по всій Україні.

Так сталося і на україно-угорському кордоні біля КПП "Тиса" (пункт пропуску Чоп – Загонь). Туди прибув спеціальний автобус з українцями з-за кордону. Та після того українців не відправили на обсервацію на 14 днів, як цього вимагає постанова Кабміну. Натомість за них розпочалася точитися боротьба між приватними перевізниками, які готові були їх доставити в будь-яке місто України. Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

До слова Набув чинності закон, який дозволяє закривати цілі міста на карантин

"Після цього за людей розгортається справжня боротьба між перевізниками, бо автобусів купа. Рейси від Рахова до Маріуполя", – відзначив журналіст.

Дивіться відео прибуття українців з-за кордону та боротьбу за них приватних перевізників

У поліції пояснили, що вони нічого не можуть зробити з такими українцями, які повернулися з-за кордону

"Наручники на них одягати? Особи не позбавлені прав громадян. Якщо закон нам дасть право заковувати їх в наручники та вести примусово на обсервацію – то так. Але закон такого права не дає. Поліція пильнує громадську безпеку. І все. Все решта виконують Міністерство охорони здоров'я (вони повинні їм все розтлумачити), місцева влада повинна надати місце для обсервації, Міністерство інфраструктури повинно забезпечити переміщення. А правоохоронні органи – суто дотримання громадського порядку", – прокоментував цю ситуацію речник МВС Артем Шевченко в коментарі сайту 24 каналу.

Як повинна відбуватися самоізоляція українців, які повертаються з-за кордону

Згідно з рішенням Кабміну, люди, які прибувають з-за кордону чи з тимчасово окупованих територій, повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.

За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Поліція наразі охороняє 74 заклади обсервації. Понад 50 тисяч осіб перебувають у базі даних правоохоронців.

Кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина: чи перебуває він в тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні.



Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу