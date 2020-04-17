19:28
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Українці з-за кордону замість обсервації роз'їжджаються по всій країні: відео

      -
      Українці повертаються з-за кордону / zakarpattya.net.ua

      Попри карантинні обмеження, українці продовжують масово повертатися додому з-за кордону. Але замість того, щоб потрапити на обов'язкову обсервацію, роз'їжджаються по своїх домівках по всій Україні.

      Так сталося і на україно-угорському кордоні біля КПП "Тиса" (пункт пропуску Чоп – Загонь). Туди прибув спеціальний автобус з українцями з-за кордону. Та після того українців не відправили на обсервацію на 14 днів, як цього вимагає постанова Кабміну. Натомість за них розпочалася точитися боротьба між приватними перевізниками, які готові були їх доставити в будь-яке місто України. Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

      До слова Набув чинності закон, який дозволяє закривати цілі міста на карантин

      "Після цього за людей розгортається справжня боротьба між перевізниками, бо автобусів купа. Рейси від Рахова до Маріуполя", – відзначив журналіст.

      Дивіться відео прибуття українців з-за кордону та боротьбу за них приватних перевізників

      У поліції пояснили, що вони нічого не можуть зробити з такими українцями, які повернулися з-за кордону

      "Наручники на них одягати? Особи не позбавлені прав громадян. Якщо закон нам дасть право заковувати їх в наручники та вести примусово на обсервацію – то так. Але закон такого права не дає. Поліція пильнує громадську безпеку. І все. Все решта виконують Міністерство охорони здоров'я (вони повинні їм все розтлумачити), місцева влада повинна надати місце для обсервації, Міністерство інфраструктури повинно забезпечити переміщення. А правоохоронні органи – суто дотримання громадського порядку", – прокоментував цю ситуацію речник МВС Артем Шевченко в коментарі сайту 24 каналу.

      Як повинна відбуватися самоізоляція українців, які повертаються з-за кордону

      • Згідно з рішенням Кабміну, люди, які прибувають з-за кордону чи з тимчасово окупованих територій, повинні підписати згоду на самоізоляцію впродовж 14 днів. Тобто ті українці, які після 6 квітня повертаються додому, повинні два тижні провести в обсервації.
      • За порушення режиму чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
      • Поліція наразі охороняє 74 заклади обсервації. Понад 50 тисяч осіб перебувають у базі даних правоохоронців.
      • Кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина: чи перебуває він в тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні. 


      Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Угорщина
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:06 На Житомирщині лісова пожежа перекинулася на села, постраждав чоловік: фото і відео
      Новини України 5149
      сьогодні , 17:55 Задимлення у Києві: рівень забруднення повітря у столиці знизився – фото, відео
      Новини України 31864
      сьогодні , 15:52 Від коронавірусу в Україні померло 125 людей: список по областях
      Лікування 67575
      сьогодні , 17:28 Німеччина закликала Китай до прозорості: реакція країн на неправдиві дані про смертність
      Новини світу 7641
      сьогодні , 17:08 Бізнес з Китаєм не буде таким, як раніше, – Британія
      Новини світу 6117
      сьогодні , 16:07 Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причина
      Новини України 3342
      сьогодні , 13:31 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 274284
      сьогодні , 13:59 Коронавірус в Іспанії: різко зросла кількість випадків зараження
      Здорове життя 92677
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Загроза не лише з Росії: що показала справа Шайтанова?
      Анна Маляр
      сьогодні , 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
      Юлія Михайлова