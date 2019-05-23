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      Украинцы массово принимают участие в американских лотереях: на кону свыше полумиллиарда долларов

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      Украинцы массово принимают участие в американских лотереях: на кону свыше полумиллиарда долларов

      Для кого-то мечта купить 423 европейских замка или 2143 Феррари может стать реальностью уже сегодня!

      Джекпот лотереи Mega Millions на сегодняшний день составляет $ 393 млн, а джекпот лотереи Powerball – $ 308 млн. В сумме на кону американских лотерей более полумиллиарда долларов. Представитель TheLotter говорит: "Мы наблюдаем резкий рост продаж".

      Вот уже больше двух месяцев джекпоты крупнейших американских лотерей продолжают расти. В совокупности две лотереи предлагают более полумиллиарда долларов, удивительные призы, которые можно выиграть, приняв участие в розыгрышах этой недели. Жители Украины могут официально принять участие в лотерейном тираже США.

      К слову, отсутствие победителей джекпотов не означает отсутствие победителей вообще. Так, в этом месяце еще один пользователь сайта TheLotter стал победителем – счастливчик из Исландии сыграл в лотерею Мега Миллионы и выиграл $ 1 миллион долларов. Представители пресс-службы сервиса TheLotter уже записали телефонный звонок с победителем и вскоре на сайте появятся все подробности потрясающего выигрыша.

      Самые большие призы выигрывают в лотереях США. Так, по результатам розыгрыша Mega Millions в октябре 2018 года огромный приз в $ 1,537 млрд достался жителю Южной Каролины. Этот джекпот Mega Millions почти достиг мирового.

      Можно предположить, что такие огромные призы могут выиграть только американские граждане, но это не так. Согласно данным официального веб-сайта Powerball, любой может "купить билет Powerball, принять участие в розыгрыше и получить призы". На сайте четко сказано: "Вам не нужно быть гражданином или резидентом США, чтобы принять участие в розыгрыше".

      Гражданин Украины может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.


      TheLotter. Представитель локального офиса в США закупает билеты для клиентов к будущему розыгрышу

      TheLotter помог своим клиентам выиграть почти 100 миллионов долларов США с 2002 года. В конце 2015 житель Ирака выиграл джекпот Oregon Megabucks в 6,4 млн долларов США, в июле 2017 года пенсионерка из Панамы стала единоличной обладательницей джекпота Florida Lotto в 30 млн долларов США. TheLotter помог создать лотерейных миллионеров в Исландии, Канаде, Сальвадоре, России, Украине и Австралии.

      Представитель TheLotter Остин Уивер отметил, что на этой неделе наблюдается огромный рост продаж билетов Powerball и Mega Millions.

      "Джекпоты быстро растут, привлекая огромное количество покупателей. Наши сотрудники работают круглосуточно, обрабатывая заказы на официальные лотерейные билеты для клиентов. Один из наших клиентов может стать следующим большим победителем американской лотереи", – отметил он.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги
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