10:54
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українці масово беруть участь в американських лотереях: на кону понад півмільярда доларів

      366 Читать новость на русском
      Українці масово беруть участь в американських лотереях: на кону понад півмільярда доларів

      Для когось мрія придбати 423 європейських замків або 2143 Феррарі може стати реальністю вже сьогодні!

      Джекпот лотереї Mega Millions на сьогоднішній день становить $ 393 млн, а джекпот лотереї Powerball  $ 308 млн. У сумі на кону американських лотерей понад півмільярда доларів. Представник TheLotter каже: "Ми спостерігаємо різке зростання продажів".

      Ось уже більше двох місяців джекпоти найбільших американських лотерей продовжують рости. У сукупності дві лотереї пропонують понад півмільярда доларів, дивовижні призи, які можна виграти, взявши участь розіграшах цього тижня. Жителі України можуть офіційно взяти участь в лотерейному тиражі США.

      До слова, відсутність переможців джекпотів не означає відсутність переможців взагалі. Так, в цьому місяці ще один користувач сайту TheLotter став переможцем щасливчик з Ісландії зіграв в лотерею Мега Мільйони і виграв $ 1 мільйон доларів. Представники прес-служби сервісу TheLotter вже записали телефонний дзвінок з переможцем і незабаром на сайті з'являться всі подробиці приголомшливого виграшу.

      Найбільші призи виграють в лотереях США. Так, за результатами розіграшу Mega Millions в жовтні 2018 року величезний приз в $ 1,537 млрд дістався жителю Південної Кароліни. Цей джекпот Mega Millions майже досяг світового.

      Можна припустити, що такі величезні призи можуть виграти тільки американські громадяни, але це не так. Згідно з даними офіційного веб-сайту Powerball, будь-хто може "купити квиток Powerball, взяти участь в розіграші і отримати призи". На сайті чітко сказано: "Вам не потрібно бути громадянином або резидентом США, щоб взяти участь в розіграші".

      Громадянин України може приїхати в США, купити квиток і дочекатися результатів тиражу або взяти участь в тиражі онлайн через перевірений лотерейний сервіс theLotter.com.


      TheLotter. Представник локального офісу в США закуповує квитки для клієнтів до майбутнього розіграшу

      TheLotter допоміг своїм клієнтам виграти майже 100 мільйонів доларів США з 2002 року. Наприкінці 2015 житель Іраку виграв джекпот Oregon Megabucks в 6,4 млн доларів США, в липні 2017 року пенсіонерка з Панами стала одноосібною власницею джекпоту Florida Lotto в 30 млн доларів США. TheLotter допоміг створити лотерейних мільйонерів в Ісландії, Канаді, Сальвадорі, Росії, Україні та Австралії.

      Представник TheLotter Остін Уівер зауважив, що на цьому тижні спостерігається величезне зростання продажів квитків Powerball і Mega Millions.

      "Джекпоти швидко ростуть, залучаючи величезну кількість покупців. Наші співробітники працюють цілодобово, обробляючи замовлення на офіційні лотерейні квитки для клієнтів. Один з наших клієнтів може стати наступним великим переможцем американської лотереї", зазначив він.

      blog_ava
      Яка небезпека кадрових призначень Зеленського?
      сьогодні
      7031
      Теги: Новини України Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 2809
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1230
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1248
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      22 травня , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 4837
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 травня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 2112
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук