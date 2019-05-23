Українці масово беруть участь в американських лотереях: на кону понад півмільярда доларів

Для когось мрія придбати 423 європейських замків або 2143 Феррарі може стати реальністю вже сьогодні!

Джекпот лотереї Mega Millions на сьогоднішній день становить $ 393 млн, а джекпот лотереї Powerball – $ 308 млн. У сумі на кону американських лотерей понад півмільярда доларів. Представник TheLotter каже: "Ми спостерігаємо різке зростання продажів".

Ось уже більше двох місяців джекпоти найбільших американських лотерей продовжують рости. У сукупності дві лотереї пропонують понад півмільярда доларів, дивовижні призи, які можна виграти, взявши участь розіграшах цього тижня. Жителі України можуть офіційно взяти участь в лотерейному тиражі США.

До слова, відсутність переможців джекпотів не означає відсутність переможців взагалі. Так, в цьому місяці ще один користувач сайту TheLotter став переможцем – щасливчик з Ісландії зіграв в лотерею Мега Мільйони і виграв $ 1 мільйон доларів. Представники прес-служби сервісу TheLotter вже записали телефонний дзвінок з переможцем і незабаром на сайті з'являться всі подробиці приголомшливого виграшу.

Найбільші призи виграють в лотереях США. Так, за результатами розіграшу Mega Millions в жовтні 2018 року величезний приз в $ 1,537 млрд дістався жителю Південної Кароліни. Цей джекпот Mega Millions майже досяг світового.

Можна припустити, що такі величезні призи можуть виграти тільки американські громадяни, але це не так. Згідно з даними офіційного веб-сайту Powerball, будь-хто може "купити квиток Powerball, взяти участь в розіграші і отримати призи". На сайті чітко сказано: "Вам не потрібно бути громадянином або резидентом США, щоб взяти участь в розіграші".

Громадянин України може приїхати в США, купити квиток і дочекатися результатів тиражу або взяти участь в тиражі онлайн через перевірений лотерейний сервіс theLotter.com.



TheLotter. Представник локального офісу в США закуповує квитки для клієнтів до майбутнього розіграшу

TheLotter допоміг своїм клієнтам виграти майже 100 мільйонів доларів США з 2002 року. Наприкінці 2015 житель Іраку виграв джекпот Oregon Megabucks в 6,4 млн доларів США, в липні 2017 року пенсіонерка з Панами стала одноосібною власницею джекпоту Florida Lotto в 30 млн доларів США. TheLotter допоміг створити лотерейних мільйонерів в Ісландії, Канаді, Сальвадорі, Росії, Україні та Австралії.

Представник TheLotter Остін Уівер зауважив, що на цьому тижні спостерігається величезне зростання продажів квитків Powerball і Mega Millions.

"Джекпоти швидко ростуть, залучаючи величезну кількість покупців. Наші співробітники працюють цілодобово, обробляючи замовлення на офіційні лотерейні квитки для клієнтів. Один з наших клієнтів може стати наступним великим переможцем американської лотереї", – зазначив він.