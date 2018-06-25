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Украинцы могут легально выиграть 212 миллионов долларов в лотерее США

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Лотерея Мега Миллионс: США разыгрывает самый большой джекпот в мире.
Лотерея Мега Миллионс: США разыгрывает самый большой джекпот в мире.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионс состоится во вторник, 26 июня, в 23:00 по североамериканским восточному времени.

На кону огромный джекпот, 212 миллионов долларов. Принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража– 2, 6, 11, 27, 44 и "Мегабол" 20. Угадай кто из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 191 миллион долларов. Однако, один счастливчик сумел угадать пять из шести вышеупомянутых номеров – победитель унес домой "утешительный" приз в $ 1 миллион!

Еще 18(!) победителей, которые сумели угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $ 10000 каждый! К слову, четверо из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $ 20000 вместо $ 10000!

Как легально играть в Мега Миллионс – США с Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

1. Пересечь границу и купить билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы купить билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотереи онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать – купить лотерейные билеты Мега Миллионс до тиражей, которые проходят в Орландо, по вторникам и пятницам в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 70, а также шар "Мегабол" из диапазона 1-25, совпадение которых позволит сорвать чрезвычайный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, который позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Наталья из Украины выиграла $ 1 миллион на TheLotter

Эксклюзивное фото с победительницей $ 1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $ 1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $ 1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года. Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории, $ 1 миллион долларов.

Мы верим, что фантастический выигрыш Натальи – лишь первая ласточка в серии незабываемых побед, которые ждут украинцев на арене мирового лото. Не упустите свой шанс, приобретайте билеты Mega Millions.

 

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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