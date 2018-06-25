Українці можуть легально виграти 212 мільйонів доларів в лотереї США

Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться у вівторок, 26 червня, о 23:00 за північноамериканським східним часом.

На кону величезний джекпот, 212 мільйонів доларів. Взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу – 2, 6, 11, 27, 44 і "Мегабол" 20. Вгадай хтось із учасників лотереї в минулу п'ятницю ці номери, йому (або їй) дістався б грандіозний приз в 191 мільйон доларів. Проте, один щасливчик зумів вгадати п'ять з шести вищезазначених номерів – переможець забрав додому "втішний" приз в $ 1 мільйон!

Ще 18(!) переможців, які зуміли вгадати чотири з шести виграшних номерів, отримали по $ 10000 кожен! До слова, четверо з них вибрали опцію "мегаплайер", завдяки якій будь-який другорядний приз збільшується в кілька разів, в залежності від номера, під яким випадає відповідна куля Мегаплайер, і отримали на руки $ 20000 замість $ 10000!

Як легально грати в Мега Мілліонс – США з України

Взяти участь в накладі Мега Мілліонс, будучи громадянином України, можна двома способами.

1. Перетнути кордон та придбати квиток особисто

Можна особисто відправитися в США, щоб придбати квиток лотереї Мега Мілліонс у офіційного рітейлера, за умови, що потім квиток не буде покидати меж США.

2. Зареєструватися на сайті і взяти участь в лотереї онлайн

Брати участь в лотерейних тиражах США з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити – придбати лотерейні білети Мега Мільйони до тиражів, які проходять в Орландо, щовівторка і щоп'ятниці о 23:00 EST на сайті TheLotter онлайн!

Вибирайте 5 основних номерів від 1 до 70, а також куля "Мегабол" з діапазону 1-25, збіг яких дозволить зірвати надзвичайний американський джекпот або 8 другорядних призів!

theLotter.com – перша в світі служба доставки лотерейних квитків, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні квитки з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

Наталя з України виграла $ 1 мільйон на TheLotter

Ексклюзивне фото з переможницею $ 1 мільйона на сайті TheLotter. У вересні цього року Наталя з України виграла $ 1 мільйон у лотерею США

П'ять номерів принесли 23-річній Наталії з України виграш в $ 1 мільйон у лотерею США Мега Мілліонс. За результатами тиражу 26 вересня 2017 року. Наталія вгадала п'ять основних номерів з виграшної комбінації – 1, 10, 57, 66 і 75 і стала володаркою фантастичного призу другої категорії, $ 1 мільйон доларів.

Ми віримо, що фантастичний виграш Наталії – лише перша ластівка в серії незабутніх перемог, які чекають українців на арені світового лото. Не пропустіть свій шанс, придбайте білети Mega Millions.