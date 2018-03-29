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Украинцы могут легально выиграть 502 миллиона долларов в лотерее США

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Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает самый большой джекпот в мире.
Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает самый большой джекпот в мире.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 30 марта, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $ 502 миллионов.

В США уже сейчас наблюдается ажиотаж – в лотерейные киоски выстраиваются очереди из желающих приобрести билеты, а жители других стран ищут способ принять участие в тираже.

Мифы об участии в лотерее Мега Миллионс – США из других стран

Есть большое количество заблуждений об участии в лотерее Мега Миллионс из-за пределов США. Рассмотрим некоторые из них.

Миф 1: Туристам нельзя играть в лотерею Мега Миллионы. Это не так. Согласно правилам лотереи Мега Миллионс – США, нерезиденты США имеет право принимать участие в лотерее: "Вам не нужно быть гражданином или резидентом страны, чтобы принять участие в игре. Туристы также могут принимать участие в лотерее".

Миф 2: Нерезиденты США могут играть в Мега Миллионс – США точно так же, как американцы. Почти правда, но есть одно но ... Вы можете приобрести билеты у лицензированных ритейлеров в США, но получить приз вы сможете только при условии, что билет останется на территории США.

Миф 3: Лотерейные выигрыши нерезидентов США не облагаются налогом. Это не так. Если гражданин Украины выигрывает в лотерею US Мега Миллионс, он будет обязан выплатить налог на свой выигрыш в США.

Как легально играть в Мега Миллионс – США с Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

1. Пересечь границу и купить билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы купить билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотереи онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать – купить лотерейные билеты Мега Миллионов до тиражей, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар «Пауербол» из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать чрезвычайный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

TheLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, который позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Победители в лотерею онлайн

Некоторым постоянно везет. Среди них – сотни победителей в лотерею онлайн на TheLotter.

История выигрыша жителя Багдада в американскую лотерею Орегон Мегабакс онлайн прогремела на весь мир. М. приобрел свой лотерейный билет на TheLotter в августе 2015 года, и его наградой стал джекпот в размере $ 6.4 миллиона. Небывалая история выигрыша получила широкое освещение в мировых СМИ – New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press, а официальная лотерея Орегона, проанализировав работу TheLotter.com, полностью одобрила метод приобретения лотерейных билетов через этот популярный лотерейный сервис.

Источник: 24 Канал
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