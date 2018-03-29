Українці можуть легально виграти 502 мільйона доларів у лотереї США

Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться в п'ятницю, 30 березня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, 502 мільйона доларів.

У США вже зараз спостерігається ажіотаж – в лотерейні кіоски шикуються черги з охочих придбати квитки, а жителі інших країн шукають спосіб взяти участь в тиражі.

Міфи про участь в лотереї Мега Мілліонс – США з інших країн

Є велика кількість помилок про участь в лотереї Мега Мілліонс з-за меж США. Розглянемо деякі з них.

Міф 1: Туристам не можна грати в лотерею Мега Мільйони. Це не так. Згідно з правилами лотереї Мега Мілліонс – США, нерезиденти США має право брати участь в лотереї: "Вам не потрібно бути громадянином або резидентом країни, щоб взяти участь у грі. Туристи також можуть брати участь в лотереї".

Міф 2: Нерезиденти США можуть грати в Мега Мілліонс – США точно так само, як американці. Майже правда, але є одне "але"... Ви можете придбати квитки у ліцензованих рітейлерів в США, але отримати приз ви зможете лише за умови, що квиток залишиться на території США.

Міф 3: Лотерейні виграші нерезидентів США не оподатковуються. Це не так. Якщо громадянин України виграє в лотерею US Мега Мілліонс, він буде зобов'язаний виплатити податок на свій виграш в США.

Як легально грати в Мега Мілліонс – США з України

Взяти участь в тиражі Мега Мілліонс, будучи громадянином України, можна двома способами.

1. Перетнути кордон та придбати квиток особисто

Можна особисто відправитися в США, щоб придбати квиток лотереї Мега Мілліонс у офіційного рітейлера, за умови, що потім квиток не буде покидати меж США.

2. Зареєструватися на сайті і взяти участь в лотереї онлайн

Брати участь в лотерейних тиражах США з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити – придбати лотерейні білети Мега Мільйони до тиражів, які проходять в Орландо, кожнен вівторок та п'ятницю о 23:00 EST на сайті TheLotter онлайн!

Вибирайте 5 основних номерів від 1 до 69, а також куля «Пауербол» з діапазону 1-26, збіг яких дозволить зірвати надзвичайний американський джекпот або 8 другорядних призів!

TheLotter.com – перша в світі служба доставки лотерейних квитків, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні квитки з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

Переможці в лотерею онлайн

Деяким постійно щастить. Серед них – сотні переможців в лотерею онлайн на TheLotter.

Історія виграшу жителя Багдада в американську лотерею Орегон Мегабакс онлайн прогриміла на весь світ. М. придбав свій лотерейний квиток на TheLotter в серпні 2015 року, і його нагородою став джекпот у розмірі $ 6.4 мільйона. Небувала історія виграшу отримала широке висвітлення у світових ЗМІ – New York Times, Daily Mail, NBC, CNN, і Associated Press, а офіційна лотерея Орегона, проаналізувавши роботу TheLotter.com, повністю схвалила метод придбання лотерейних квитків через цей популярний лотерейний сервіс.