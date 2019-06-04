11:39
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Украинцы могут официально выиграть 475 миллионов долларов в лотерее США

      197 Читати новину українською
      Украинцы могут официально выиграть 475 миллионов долларов в лотерее США

      Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает самый большой джекпот в мире.

      Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится сегодня, 4 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $ 475 млн. Принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.

      Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 7, 8, 26, 65, 67 и "Мегабол" 4. Угадай кто из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 415 миллионов долларов. Однако двое счастливчиков сумели угадать пять из шести вышеупомянутых номеров – победители унесли домой "утешительный" приз в $ 1 миллион!

      Еще 38 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $ 10000 каждый! К слову, пятеро из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар мегаплайер, и получили на руки $ 20000 вместо $ 10000!

      Как официально играть в Мега Миллионс–США из Украины

      Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

      1. Пересечь границу и купить билет лично

      Можно лично отправиться в США, чтобы купить билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

      2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотереи онлайн

      Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать – купить лотерейные билеты Мега Миллионов до тиражей, которые проходят в Орландо, по вторникам и пятницам в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

      Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар "Пауербол" из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать чрезвычайный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

      theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, который позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

      blog_ava
      Тест: что вы знаете о сексе?
      сегодня
      2098
      Теги: Новости Украины Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сегодня , 11:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 18
      Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      сегодня , 10:00 Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні
      Повернись живим 556
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      3 июня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      300
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 10:00 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 4447
      Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      сегодня , 08:40 Як у Європі: переробка сміття в Україні набирає обертів
      Олена Скачко 1462
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук