Украинцы могут официально выиграть 475 миллионов долларов в лотерее США

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает самый большой джекпот в мире.

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится сегодня, 4 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $ 475 млн. Принять участие в тираже может каждый, независимо от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 7, 8, 26, 65, 67 и "Мегабол" 4. Угадай кто из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 415 миллионов долларов. Однако двое счастливчиков сумели угадать пять из шести вышеупомянутых номеров – победители унесли домой "утешительный" приз в $ 1 миллион!

Еще 38 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $ 10000 каждый! К слову, пятеро из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар мегаплайер, и получили на руки $ 20000 вместо $ 10000!

Как официально играть в Мега Миллионс–США из Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

1. Пересечь границу и купить билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы купить билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотереи онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать – купить лотерейные билеты Мега Миллионов до тиражей, которые проходят в Орландо, по вторникам и пятницам в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар "Пауербол" из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать чрезвычайный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, который позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.