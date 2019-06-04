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      Українці можуть офіційно виграти 475 мільйонів доларів у лотереї США

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      Українці можуть офіційно виграти 475 мільйонів доларів у лотереї США

      Лотерея Мега Мілліонс – США розігрує найбільший джекпот в світі.

      Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться сьогодні, 4 червня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $ 475 млн. Взяти участь в тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

      Виграшні номери за результатами минулого тиражу – 7, 8, 26, 65, 67 і "Мегабол" 4. Вгадай хтось із учасників лотереї в минулу п'ятницю ці номери, йому (або їй) дістався б грандіозний приз в 415 мільйонів доларів. Проте, двоє щасливчиків зуміли вгадати п'ять з шести вищезазначених номерів – переможці забрали додому "втішний" приз в $ 1 мільйон!

      Ще 38 (!) переможців, які зуміли вгадати чотири з шести виграшних номерів, отримали по $ 10000 кожен! До слова, п’ятеро з них вибрали опцію "мегаплайер", завдяки якій будь-який другорядний приз збільшується в кілька разів, в залежності від номера, під яким випадає відповідна куля Мегаплайер, і отримали на руки $ 20000 замість $ 10000!

      Як офіційно грати в Мега Мілліонс – США з України

      Взяти участь в тиражі Мега Мілліонс, будучи громадянином України, можна двома способами.

      1. Перетнути кордон та придбати квиток особисто

      Можна особисто відправитися в США, щоб придбати квиток лотереї Мега Мілліонс у офіційного рітейлера, за умови, що потім квиток не буде покидати меж США.

      2. Зареєструватися на сайті і взяти участь в лотереї онлайн

      Брати участь в лотерейних тиражах США з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити – придбати лотерейні білети Мега Мільйони до тиражів, які проходять в Орландо, щовівторка і щоп'ятниці о 23:00 EST на сайті TheLotter онлайн!

      Вибирайте 5 основних номерів від 1 до 69, а також кулю "Пауербол" з діапазону 1-26, збіг яких дозволить зірвати надзвичайний американський джекпот або 8 другорядних призів!

      theLotter.com – перша в світі служба доставки лотерейних квитків, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні квитки з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші
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