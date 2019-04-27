Украинцы Москвы трогательно поздравили пленных моряков с Пасхой

Украинцы в России поздравили пленных моряков накануне Пасхи. Вместе с союзом украинских женщин Москвы они передали 24 украинским военнопленным морякам праздничные пакеты-корзинки с поздравительными открытками.

Праздничные передачи предложил Украинский центр ненасильственного общения и примирения "Пространство достоинства" вместе с семьями военнопленных моряков, сообщает "Радио Свобода".

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Украинцы Москвы взялись за организацию поздравлений для моряков. Они напомнили, что Россия удерживает украинцев в своем плену уже шестой месяц.

Чтобы хоть немного подбодрить их и поделиться с ними этим светлым праздником жизни, мы – Союз украинских женщин Москвы – при финансовой поддержке украинцев России передали им небольшие подарочки: шоколадки и поздравительные открытки. Пусть они знают, что о них помнят!

– сказала организатор и руководитель Украинской воскресной школы в Москве, кандидат исторических наук Людмила Мельник.

Листовки пришлось подписать на русском языке. Глава "Пространства достоинства" Елена Ганцяк-Каськив объяснила, что в противном случае их могли не передать заключенным в Лефортовском следственном изоляторе.

"Администрация Лефортово не приветствует передачу текстов на других языках, отличных от русского, поэтому ребят не получилось поздравить на родном языке. И мы все же радуемся, что за решетку удалось передать пасхальные пакеты и поделиться с нашими военными праздником Пасхи Христовой", – рассказала она.



Фото "Радио Свободы" предоставило "Пространство достоинства"

Как украинские моряки попали в российский плен?5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО, они содержится там под стражей, им постоянно продлевают сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.