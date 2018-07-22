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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинцы начали массово выезжать в еще одну страну ЕС

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Українці почали масово іммігрувати у Литву
Українці почали масово іммігрувати у Литву / Фото из открытых источников

Граждане Украины и соседней Беларуси все чаще и более массово начинают выезжать в Прибалтику, в частности в Литву, где становятся обладателями временного вида на жительство.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской республики, передает Delfi.

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В частности, по состоянию на 1 июля 2018 года в Литве проживают 54 393 иностранца, из них – 15 291 являются гражданами Украины. Отмечается, что это на 55,4% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, сейчас в Литве живут 12,4 тысяч россиян (на 8,3% меньше, чем год назад) и 10,4 тысяч белорусов (на 24,7% больше, чем год назад).

В целом, граждане Украины, России и Беларуси составляют 70,1% всех иностранцев, проживающих на территории Литвы.

Также сообщается, что большинство иностранцев в этой прибалтийской стране имеют временнйы вид на жительство. Однако, в течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилась на 13,8%, за заменой – на 25,2%.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Беларуси Иммигранты Литва
Источник: 24 Канал
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