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Українці почали масово виїжджати в ще одну країну ЄС

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Українці почали масово іммігрувати у Литву
Українці почали масово іммігрувати у Литву / Фото з відкритих джерел

Громадяни України та сусідньої Білорусі, щораз частіше та масовіше починають виїжджати у Прибалтику, зокрема в Литву, де стають власниками тимчасової посвідки на проживання.

Про це свідчать дані, які оприлюднив Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литовської республіки, передає Delfi.

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Зокрема, станом на 1 липня 2018 року в Литві проживають 54 393 іноземці, з них – 15 291 є громадянями України. Зазначається, що це на 55,4% більше, аніж торік.

Окрім того, наразі в Литві живуть 12,4 тисяч росіян (на 8,3% менше, ніж рік тому) та 10,4 тисяч білорусів (на 24,7% більше, ніж рік тому).

Загалом, громадяни України, Росії та Білорусі складають 70,1% всіх іноземців, які проживають на території Литви.

Також повідомляється, що більшість іноземців в цій прибалтійській країні є власниками тимчасової посвідки на проживання. Проте, протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною – на 25,2%.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Білорусі Литва Іммігранти
Джерело: 24 Канал
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