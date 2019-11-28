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      Украинцы негативно оценивают работу новой власти: результаты опроса

      38 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / ua.112.ua

      Увеличился показатель украинцев, которые не одобряют работу Верховной Рады и Кабмина в ноябре. В целом большинство украинцев недовольны работой власти.

      Количество тех, кто одобряют работу Кабмина по сравнению с показателями за 4-7 ноября уменьшилось с 44% до 37%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября .

      Важно: Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов

      В то же время не одобряют работу Кабинета Министров Украины 48%. Предыдущий показатель был 37%.

      Работу Кабинет Министров Украины:

      • полностью одобряют – 7%;
      • скорее одобряют – 30%;
      • одобряют – 37%;
      • скорее не одобряют – 27%;
      • полностью не одобряют – 21%;
      • не одобряют – 48%;
      • трудно сказать – 16%.

      Что касается Верховной Рады, то лишь 36% одобряют ее работу. В начале ноября положительно оценивали работу парламента 45% украинцев.

      Вообще не одобряют работу ВР – 52%, предыдущий показатель – 40%.

      Работу Верховной Рады:

      • полностью одобряют – 6%;
      • скорее одобряют – 30%;
      • одобряют – 36%;
      • скорее не одобряют – 30%;
      • полностью не одобряют – 22%;
      • не одобряют – 52%;
      • трудно сказать – 13%.

      рейтинг соціологічне дослідження парламент кабмін рада
      Как украинцы оценивают работу ВР и Кабмина/ Скриншот КМИС

      Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос с 22 по 25 ноября. Телефонные интервью записали с 1500 украинцами в возрасте от 18 лет. Опрашивали жителей всей Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Социологическое исследование Новости политики рейтинги Кабинет Министров Украины
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