Украинцы негативно оценивают работу новой власти: результаты опроса
Увеличился показатель украинцев, которые не одобряют работу Верховной Рады и Кабмина в ноябре. В целом большинство украинцев недовольны работой власти.
Количество тех, кто одобряют работу Кабмина по сравнению с показателями за 4-7 ноября уменьшилось с 44% до 37%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября .
Важно: Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов
В то же время не одобряют работу Кабинета Министров Украины 48%. Предыдущий показатель был 37%.
Работу Кабинет Министров Украины:
- полностью одобряют – 7%;
- скорее одобряют – 30%;
- одобряют – 37%;
- скорее не одобряют – 27%;
- полностью не одобряют – 21%;
- не одобряют – 48%;
- трудно сказать – 16%.
Что касается Верховной Рады, то лишь 36% одобряют ее работу. В начале ноября положительно оценивали работу парламента 45% украинцев.
Вообще не одобряют работу ВР – 52%, предыдущий показатель – 40%.
Работу Верховной Рады:
- полностью одобряют – 6%;
- скорее одобряют – 30%;
- одобряют – 36%;
- скорее не одобряют – 30%;
- полностью не одобряют – 22%;
- не одобряют – 52%;
- трудно сказать – 13%.
Как украинцы оценивают работу ВР и Кабмина/ Скриншот КМИС
Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос с 22 по 25 ноября. Телефонные интервью записали с 1500 украинцами в возрасте от 18 лет. Опрашивали жителей всей Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.