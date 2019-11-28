Украинцы негативно оценивают работу новой власти: результаты опроса

Увеличился показатель украинцев, которые не одобряют работу Верховной Рады и Кабмина в ноябре. В целом большинство украинцев недовольны работой власти.

Количество тех, кто одобряют работу Кабмина по сравнению с показателями за 4-7 ноября уменьшилось с 44% до 37%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-25 ноября .

Важно: Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов

В то же время не одобряют работу Кабинета Министров Украины 48%. Предыдущий показатель был 37%.

Работу Кабинет Министров Украины:

полностью одобряют – 7%;

скорее одобряют – 30%;

одобряют – 37%;

скорее не одобряют – 27%;

полностью не одобряют – 21%;

не одобряют – 48%;

трудно сказать – 16%.

Что касается Верховной Рады, то лишь 36% одобряют ее работу. В начале ноября положительно оценивали работу парламента 45% украинцев.

Вообще не одобряют работу ВР – 52%, предыдущий показатель – 40%.

Работу Верховной Рады:

полностью одобряют – 6%;

скорее одобряют – 30%;

одобряют – 36%;

скорее не одобряют – 30%;

полностью не одобряют – 22%;

не одобряют – 52%;

трудно сказать – 13%.



Как украинцы оценивают работу ВР и Кабмина/ Скриншот КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос с 22 по 25 ноября. Телефонные интервью записали с 1500 украинцами в возрасте от 18 лет. Опрашивали жителей всей Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.