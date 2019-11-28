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      Українці негативно оцінюють роботу нової влади: результати опитування

      593 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / ua.112.ua

      Збільшився показник українців, які не схвалюють роботу Верховної Ради та Кабміну у листопаді. Загалом більшість українців незадоволені робою влади.

      Кількість тих, хто схвалюють роботу Кабміну у порівнянням з показниками за 4-7 листопада зменшилася з 44% до 37%. Про це свідчать дані соціологічного досілідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада .

      Важливо: Рівень довіри до Зеленського знизився до 52 відсотків

      Водночас не схвалюють роботу Кабінету Міністрів України 48%. Попередній показник був 37%.

      Роботу Кабінет Міністрів України:

      • повністю схвалюють – 7%;
      • швидше схвалюють – 30%;
      • схвалюють – 37%;
      • швидше не схвалюють – 27%;
      • повністю не схвалюють – 21%;
      • не схвалюють – 48%;
      • важко сказати – 16%.

      Щодо Верховної Ради, то лише 36% схвалюють її роботу. На початку листопада позитивно оцінювали роботу парламенту 45% українців.

      Цілком не схвалюють роботу ВР – 52%, попередній показник – 40%.

      Роботу Верховної Ради:

      • повністю схвалюють – 6%;
      • швидше схвалюють – 30%;
      • схвалюють – 36%;
      • швидше не схвалюють – 30%;
      • повністю не схвалюють – 22%;
      • не схвалюють – 52%;
      • важко сказати – 13%.

      рейтинг соціологічне дослідження парламент кабмін рада
      Як українці оцінюють роботу ВР та Кабміну/ Скріншот КМІС

      Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування з 22 по 25 листопада. Телефонні інтерв'ю записали з 1500 українцями віком від 18 років. Опитували жителів усієї України, окрім окупованих територій. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Верховна Рада Кабінет Міністрів України Рейтинги
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