Українці негативно оцінюють роботу нової влади: результати опитування

Збільшився показник українців, які не схвалюють роботу Верховної Ради та Кабміну у листопаді. Загалом більшість українців незадоволені робою влади.

Кількість тих, хто схвалюють роботу Кабміну у порівнянням з показниками за 4-7 листопада зменшилася з 44% до 37%. Про це свідчать дані соціологічного досілідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада .

Важливо: Рівень довіри до Зеленського знизився до 52 відсотків

Водночас не схвалюють роботу Кабінету Міністрів України 48%. Попередній показник був 37%.

Роботу Кабінет Міністрів України:

повністю схвалюють – 7%;

швидше схвалюють – 30%;

схвалюють – 37% ;

; швидше не схвалюють – 27%;

повністю не схвалюють – 21%;

не схвалюють – 48% ;

; важко сказати – 16%.

Щодо Верховної Ради, то лише 36% схвалюють її роботу. На початку листопада позитивно оцінювали роботу парламенту 45% українців.

Цілком не схвалюють роботу ВР – 52%, попередній показник – 40%.

Роботу Верховної Ради:

повністю схвалюють – 6%;

швидше схвалюють – 30%;

схвалюють – 36%;

швидше не схвалюють – 30%;

повністю не схвалюють – 22%;

не схвалюють – 52%;

важко сказати – 13%.



Як українці оцінюють роботу ВР та Кабміну/ Скріншот КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування з 22 по 25 листопада. Телефонні інтерв'ю записали з 1500 українцями віком від 18 років. Опитували жителів усієї України, окрім окупованих територій. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.