Українці негативно оцінюють роботу нової влади: результати опитування
Збільшився показник українців, які не схвалюють роботу Верховної Ради та Кабміну у листопаді. Загалом більшість українців незадоволені робою влади.
Кількість тих, хто схвалюють роботу Кабміну у порівнянням з показниками за 4-7 листопада зменшилася з 44% до 37%. Про це свідчать дані соціологічного досілідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада .
Важливо: Рівень довіри до Зеленського знизився до 52 відсотків
Водночас не схвалюють роботу Кабінету Міністрів України 48%. Попередній показник був 37%.
Роботу Кабінет Міністрів України:
- повністю схвалюють – 7%;
- швидше схвалюють – 30%;
- схвалюють – 37%;
- швидше не схвалюють – 27%;
- повністю не схвалюють – 21%;
- не схвалюють – 48%;
- важко сказати – 16%.
Щодо Верховної Ради, то лише 36% схвалюють її роботу. На початку листопада позитивно оцінювали роботу парламенту 45% українців.
Цілком не схвалюють роботу ВР – 52%, попередній показник – 40%.
Роботу Верховної Ради:
- повністю схвалюють – 6%;
- швидше схвалюють – 30%;
- схвалюють – 36%;
- швидше не схвалюють – 30%;
- повністю не схвалюють – 22%;
- не схвалюють – 52%;
- важко сказати – 13%.
Як українці оцінюють роботу ВР та Кабміну/ Скріншот КМІС
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування з 22 по 25 листопада. Телефонні інтерв'ю записали з 1500 українцями віком від 18 років. Опитували жителів усієї України, окрім окупованих територій. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.