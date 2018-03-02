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Украинцы оказались под угрозой заключения в Польше: Климкин объяснил причину

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Климкин рассказал, что украинцы оказались под угрозой заключения в Польше из-за
Климкин рассказал, что украинцы оказались под угрозой заключения в Польше из-за "антибандеровского" закона / Фото из открытых источников

Польский закон об Институте национальной памяти, который вступил в силу 1 марта, является примером одностороннего подхода к истории и ставит под угрозу свободу всех украинцев, находящихся там.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для издания "Збруч".

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Дипломат напомнил, что преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 гг., которые заключаются в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп".

"Простите, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины", – заявил он.

Климкин отметил, что речь идет в целом "о всех патриотах, боровшихся за независимость Украины".

"Из этого следует, что сегодня любой украинец, любой, давший положительную оценку наших освободительных действий, может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших работников, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал у себя в Украине. Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна высаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев – Берлин, и отправлять их в тюрьму. Или я что-то не так понимаю?" – подчеркнул министр.

Что такое закон об Институте национальной памяти? Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет использовать термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Польши Антибандеровский закон Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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