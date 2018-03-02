Українці опинилися під загрозою ув'язнення у Польщі: Клімкін пояснив причину

Польський закон про Інститут національної пам'яті, що набрав в чинності 1 березня є прикладом одностороннього підходу до історії і ставить під загрозу свободу всіх українців, які перебувають там.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті для видання "Збруч".

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Дипломат нагадав, що ...злочинами є "дії, вчинені українськими націоналістами в 1925-1950 рр., які полягають у застосуванні сили, терору або інших форм порушення прав людини відносно індивідуальних осіб чи громадських груп".

"Вибачте, але саме в цей період українські патріоти вели визвольну боротьбу проти іноземних окупацій Західної України", – заявив він.

Клімкін зазначив, що йдеться загалом "про всіх патріотів, які боролися за незалежність України".

"З цього випливає, що сьогодні будь-який українець за будь-яку позитивну оцінку наших визвольних змагань може бути ув'язнений в Польщі на три роки, оскільки Польща думає про це інакше. Під реальною загрозою опиняється і корінна українська меншість, і майже мільйон наших заробітчан, які працюють в Польщі. Більш того, покарання наздожене українця, навіть якщо свою оцінку він висловив в себе в Україні. якщо послідовно дотримуватися букви нового закону, то польська поліція у Варшаві повинна висаджувати таких українців з поїзда, скажімо, Київ-Берлін і відправляти їх до буцегарні. Або я щось не так розумію?" – наголосив міністр.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.