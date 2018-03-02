16:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці опинилися під загрозою ув'язнення у Польщі: Клімкін пояснив причину

8366 Читать новость на русском
Клімкін розповів, що українці опинилися під загрозою ув'язнення у Польщі через
Клімкін розповів, що українці опинилися під загрозою ув'язнення у Польщі через "антибандерівський" закон / Фото з відкритих джерел

Польський закон про Інститут національної пам'яті, що набрав в чинності 1 березня є прикладом одностороннього підходу до історії і ставить під загрозу свободу всіх українців, які перебувають там.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті для видання "Збруч".

Читайте також: Не треба вказувати, яких героїв нам вшановувати, – Порошенко до польського журналіста

Дипломат нагадав, що ...злочинами є "дії, вчинені українськими націоналістами в 1925-1950 рр., які полягають у застосуванні сили, терору або інших форм порушення прав людини відносно індивідуальних осіб чи громадських груп".

"Вибачте, але саме в цей період українські патріоти вели визвольну боротьбу проти іноземних окупацій Західної України", – заявив він.

Клімкін зазначив, що йдеться загалом "про всіх патріотів, які боролися за незалежність України".

"З цього випливає, що сьогодні будь-який українець за будь-яку позитивну оцінку наших визвольних змагань може бути ув'язнений в Польщі на три роки, оскільки Польща думає про це інакше. Під реальною загрозою опиняється і корінна українська меншість, і майже мільйон наших заробітчан, які працюють в Польщі. Більш того, покарання наздожене українця, навіть якщо свою оцінку він висловив в себе в Україні. якщо послідовно дотримуватися букви нового закону, то польська поліція у Варшаві повинна висаджувати таких українців з поїзда, скажімо, Київ-Берлін і відправляти їх до буцегарні. Або я щось не так розумію?" – наголосив міністр.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.

Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Антибандерівський закон Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 38
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1429
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2007
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
6287
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2381
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук