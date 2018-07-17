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Украинцы переходят на цифровое телевидение

Новая тема 65 Читати новину українською

Украинцы переходят на цифровое телевидение. С 31 июля стартует программа отключение аналогового вещания, согласно постановлению Кабмина.

В компании ВОЛЯ инициативу чиновников поддерживают. Большинство стран мира уже давно перешли на современные телекоммуникационные услуги. Своим абонентам компания предлагает цифровое и интерактивное телевидение в формате HD, а также высокоскоростной Интернет.

"Как лидер цифровых развлечений в Украине мы очень рады и приветствуем такое решение правительства. Это очень важный шаг. Это дает новые возможности для людей использовать телевидение, контент. Технология дает вообще другие развлечения, не только через Интернет, а через различные технологии. И это очень интересная возможность всем в Украине это все попробовать", – сказал директор компании ВОЛЯ Джордж Жембери.

Уже к концу июля зрители должны определиться с провайдером, который будет предоставлять новые услуги. Согласно исследованиям рынка, украинцы уже готовы к переходу на цифровое телевидение, не зависимо от возраста.

"Есть необходимость самим потребителям, на данный момент аналогового телевидения, принять решение относительно того, в какую технологию они переходят. Для этого нужно внимательно следить за информированием, которое идет на различных телевизионных каналах. Можно обратиться к нам, мы подготовили наших специалистов к общению с потребителем, который находится в точке решение о том, какую технологию выбрать", – рассказала директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

За информацией можно обратиться в Центры современных технологий ВОЛЯ, или же по телефону горячей линии. Сейчас абонентам компании уже доступно более 200 каналов, 36 из которых в формате HD.

Теги: Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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