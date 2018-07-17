20:10
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема

Українці переходять на цифрове телебачення

Нова тема 199 Читать новость на русском

Українці переходять на цифрове телебачення. З 31 липня стартує програма вимкнення аналогового мовлення, згідно з постановою Кабміну.

У компанії ВОЛЯ ініціативу урядовців підтримують. Більшість країн світу вже давно перейшли на сучасні телекомунікаційні послуги. Своїм абонентам компанія пропонує цифрове та інтерактивне телебачення в форматі НD, а також високошвидкісний Інтернет.

"Як лідер цифрових розваг в Україні ми дуже раді і вітаємо таке рішення уряду. Це дуже важливий крок. Це дає нові можливості для людей використовувати телебачення, контент. Технологія дає взагалі інші розваги, не тільки через Інтернет, а через різні технології. І це дуже цікава можливість всім в Україні це все спробувати", сказав директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

Вже до кінця липня глядачі мають визначитись з провайдером, який надаватиме нові послуги. Згідно з дослідженнями ринку, українці вже готові до переходу на цифрове телебачення, не залежно від віку.

"Є необхідність самим споживачам, на даний момент аналогового телебачення, прийняти рішення стосовно того, в яку технологію вони переходять. Для цього потрібно уважно стежити за інформуванням, яке йде на різних телевізійних каналах. Можна звернутися до нас, ми підготували наших фахівців до спілкування зі споживачем, який знаходиться в точці рішення про те, яку технологію вибрати", розповіла директор з маркетингу ВОЛЯ Вікторія Цомая.

За інформацією можна звернутися до Центрів сучасних технологій ВОЛЯ, або ж за телефоном гарячої лінії. Нині абонентам компанії вже доступно понад 200 каналів, 36 з яких в форматі HD.

Теги: Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
сьогодні, 18:37 Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
2156
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
26
Великодні привітання для рідних і близьких
7 квітня , 18:00
Трамп зробив першу заяву після зустрічі з Путіним тет-а-тет
 16 липня , 17:14
Історія зі зняттям Луценка з літака та анулюванням йому візи США отримала продовження
31 березня , 05:08
РосЗМІ знайшли "український слід" в аварії Ан-148 в Підмосков'ї
12 лютого , 09:30
Відео Олександра Шевченка стало лідером переглядів у Facebook
 1 лютого , 16:41
Холодильник виробництва Bosch став найстаршим працюючим пристроєм в Україні
 22 червня , 22:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук