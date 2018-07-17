Українці переходять на цифрове телебачення. З 31 липня стартує програма вимкнення аналогового мовлення, згідно з постановою Кабміну.

У компанії ВОЛЯ ініціативу урядовців підтримують. Більшість країн світу вже давно перейшли на сучасні телекомунікаційні послуги. Своїм абонентам компанія пропонує цифрове та інтерактивне телебачення в форматі НD, а також високошвидкісний Інтернет.

"Як лідер цифрових розваг в Україні ми дуже раді і вітаємо таке рішення уряду. Це дуже важливий крок. Це дає нові можливості для людей використовувати телебачення, контент. Технологія дає взагалі інші розваги, не тільки через Інтернет, а через різні технології. І це дуже цікава можливість всім в Україні це все спробувати", – сказав директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

Вже до кінця липня глядачі мають визначитись з провайдером, який надаватиме нові послуги. Згідно з дослідженнями ринку, українці вже готові до переходу на цифрове телебачення, не залежно від віку.

"Є необхідність самим споживачам, на даний момент аналогового телебачення, прийняти рішення стосовно того, в яку технологію вони переходять. Для цього потрібно уважно стежити за інформуванням, яке йде на різних телевізійних каналах. Можна звернутися до нас, ми підготували наших фахівців до спілкування зі споживачем, який знаходиться в точці рішення про те, яку технологію вибрати", – розповіла директор з маркетингу ВОЛЯ Вікторія Цомая.

За інформацією можна звернутися до Центрів сучасних технологій ВОЛЯ, або ж за телефоном гарячої лінії. Нині абонентам компанії вже доступно понад 200 каналів, 36 з яких в форматі HD.