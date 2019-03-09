Украинцы попались на российскую технологию посева страха и разочарования
Российская технология посева страха, разочарования и запугивания нашла плодотворную почву в виде нашего менталитета. Значительная часть украинцев привыкла жаловаться на власть, друг друга и плохие обстоятельства, просто не замечая побед.
Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.
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За годы войны в украинцев появились тысячи поводов для разочарования, и каждый из них усиливался россиянами в тысячи раз. А к украинским победам были применены технологии неуверенности, страха и сомнения:
- Успешное военнное сопротивление российской армии;
- Безвиз;
- Томос;
- Реформы в армии;
- Патрульная полиция;
- Появление системы ProZorro, которую считают одной из лучших в мире;
- Появление антикоррупционных правоохранительных органов;
- Е-декларирование чиновников;
- децентрализация;
- Новые разработки отечественного ВПК.
"И не подумайте, что я забыл о нападениях на активистов, экономическом кризисе, вызванном войной, убийство Гандзюк, противодействии антикоррупционным органам или расследовании антикоррупционных журналистов. Нет. Я просто заметил, что с каждым днем в нашем сегменте социальных сетей все меньше принято говорить о неоспоримых успехах последних лет, потому что это только поднимает твои шансы быть гонимым как ботами, так и реальными людьми, информационное воздействие на которых достигло своей цели", – подчеркнул Дейнега.
Он добавил, что социальные сети показывают то, что нам нравится, искажая реальность и создавая иллюзию того, что наши взгляды разделяет больше людей, чем на самом деле.
Это делается ради того, чтобы удержать нас как можно дольше на территории очередной онлайн-платформы, которая монетизирует данные о нас, показав нам рекламу частных компаний, политических партий, а в последнее время и информационный вброс страны-агрессора. Поэтому нам остается только принять тот факт, что люди в разных странах или даже в разных регионах или различных социальных группах в рамках региона живут в своих информационных пузырях и имеют свою "правду". Поэтому нападающему приходится проникать в ваше информационное окружение или в идеале его формировать вокруг вас,
– пояснил Дейнега.
Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 9 марта 2019