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      Украинцы попались на российскую технологию посева страха и разочарования

      62 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Российская технология посева страха, разочарования и запугивания нашла плодотворную почву в виде нашего менталитета. Значительная часть украинцев привыкла жаловаться на власть, друг друга и плохие обстоятельства, просто не замечая побед.

      Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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      За годы войны в украинцев появились тысячи поводов для разочарования, и каждый из них усиливался россиянами в тысячи раз. А к украинским победам были применены технологии неуверенности, страха и сомнения:

      1. Успешное военнное сопротивление российской армии;
      2. Безвиз;
      3. Томос;
      4. Реформы в армии;
      5. Патрульная полиция;
      6. Появление системы ProZorro, которую считают одной из лучших в мире;
      7. Появление антикоррупционных правоохранительных органов;
      8. Е-декларирование чиновников;
      9. децентрализация;
      10. Новые разработки отечественного ВПК.

      "И не подумайте, что я забыл о нападениях на активистов, экономическом кризисе, вызванном войной, убийство Гандзюк, противодействии антикоррупционным органам или расследовании антикоррупционных журналистов. Нет. Я просто заметил, что с каждым днем ​​в нашем сегменте социальных сетей все меньше принято говорить о неоспоримых успехах последних лет, потому что это только поднимает твои шансы быть гонимым как ботами, так и реальными людьми, информационное воздействие на которых достигло своей цели", – подчеркнул Дейнега.

      Он добавил, что социальные сети показывают то, что нам нравится, искажая реальность и создавая иллюзию того, что наши взгляды разделяет больше людей, чем на самом деле.

      Это делается ради того, чтобы удержать нас как можно дольше на территории очередной онлайн-платформы, которая монетизирует данные о нас, показав нам рекламу частных компаний, политических партий, а в последнее время и информационный вброс страны-агрессора. Поэтому нам остается только принять тот факт, что люди в разных странах или даже в разных регионах или различных социальных группах в рамках региона живут в своих информационных пузырях и имеют свою "правду". Поэтому нападающему приходится проникать в ваше информационное окружение или в идеале его формировать вокруг вас,
      – пояснил Дейнега.

      Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 9 марта 2019

       

      blog_ava
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      9 марта
      972
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Информационные технологии Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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